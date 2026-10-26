به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان پورعصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع مأموریت‌های انجام‌شده، ۶۳۴ مورد در محدوده شهری دیر و ۷۶۱مورد در محورهای جاده‌ای که شامل پایگاه‌های اورژانس دوراهک، آبدان، بردخون و دروداحمد است به ثبت رسیده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر تصریح کرد: ۴۴۸ مأموریت ثبت‌شده در این مدت مربوط به حوادث ترافیکی و ۱۴۳ مأموریت مربوط به موارد غیرترافیکی و ۸۰۴ مورد مربوط به سایر فوریت های پزشکی از جمله بیماری بوده است.

وی گفت: از مجموع بیماران و مصدومان، یک هزار و ۱۰۳ نفر برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شدند و ۴۷ نفر نیز پس از دریافت خدمات مورد نیاز، در محل درمان شدند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی جهت پیشگیری از سوانح، خاطرنشان کرد: بررسی آمارهای ثبت‌شده در این بازه زمانی نشان می‌دهد که در مجموع ۴۸۵ مصدوم ناشی از حوادث ترافیکی توسط تیم‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ امدادرسانی و جهت سیر مراحل درمانی به مراکز بیمارستانی منتقل شده‌اند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر در ادامه با اشاره به چالش‌های فرسودگی تجهیزات امدادی تصریح کرد: متأسفانه میانگین عمر آمبولانس‌های فعال در شهرستان به بالای ۱۲ سال رسیده است که این موضوع فرسودگی ناوگان را به همراه دارد؛ لذا در حال حاضر پایگاه‌های اورژانس دیّر، بردخون و دروداحمد به تجهیز و تخصیص ۴ دستگاه آمبولانس جدید نیازمندند تا کیفیت و سرعت امدادرسانی به مردم عزیز شهرستان دیّر ارتقا یابد.