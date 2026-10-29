به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام ظهر پنجشنبه در جلسه تخصصی جامعه روحانیت شیراز که همزمان با هفته وقف به میزبانی دادگستری فارس با اشاره به آیه ۵۶ سوره مائده، بر ضرورت تبیین و یادآوری مستمر الگوی ولایی در نظام اسلامی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی بر مبنای ولایت شکل گرفته است، گفت: برای تحقق کامل این نظام به شکلی که مطلوب نظر ماست، باید همواره الگوی ولایی را به یکدیگر یادآوری کنیم؛ چراکه خداوند متعال در این آیه شریفه، مسئله ولایت‌پذیری را به زیبایی تبیین کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به دو رکن اساسی در تحقق حکومت مطلوب دینی افزود: یک ضلع این موضوع، ولی‌امر منصوب از سوی خداوند و ضلع دیگر، پذیرش ولایت از سوی مردم و امت اسلامی است.

آیت الله دژکام خاطرنشان کرد: هماهنگی و پیوند این دو مؤلفه در کنار یکدیگر، زمینه تحقق حکومت مطلوب دینی را فراهم می‌کند.