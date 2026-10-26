به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی شامگاه دوشنبه در دومین شب برگزاری دومین کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید استان گلستان، شهدا را برندگان واقعی حیات دنیوی دانست و اظهار کرد: شهدا نه‌تنها خود به رستگاری رسیدند، بلکه با نثار جانشان، حیات و پویایی را به جامعه بخشیدند و انقلاب اسلامی را در برابر طوفان حوادث حفظ کردند.

وی با قدردانی از مردم قدرشناس گلستان افزود: برگزاری برنامه‌های متعدد برای گرامیداشت ۴۰۰۰ شهید و ایثارگر این استان، نشان‌دهنده قدرشناسی مردم از فداکاری‌های کسانی است که برای حفظ دین، کشور و ارزش‌های انقلاب اسلامی از جان خود گذشتند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ قرآنی اظهار کرد: قرآن به ما می‌آموزد که شهدا پس از شهادت نیز به فکر امت و مردم هستند و پیام آنان به جامعه می‌رسد. شهید تنها زنده نیست، بلکه زنده‌کننده و عامل حیات جامعه است.

شهدا بهترین معامله را در زندگی انجام دادند

حاجی‌صادقی با اشاره به فلسفه آفرینش انسان و هدفمندی زندگی گفت: انسان باید بداند برای چه آفریده شده، به کجا می‌رود و چگونه باید به مقصد برسد. اگر هدف زندگی فراموش شود، مسیر نیز گم خواهد شد؛ درحالی‌که خداوند انسان را بیهوده نیافریده و مقصد آفرینش، رسیدن به کمال و قرب الهی است.

وی افزود: خداوند انسان را برای پیمودن مسیری از مبدأ خاکی به مقصد الهی آفریده است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دنیا به مقام قرب الهی برسد. دین نیز برای هدایت انسان در این مسیر و رساندن وی به کمال و مقصد نهایی قرار داده شده است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه شهدا این حقیقت را در مکتب قرآن آموختند، اظهار کرد: شهدا حیات دنیوی خود را با بالاترین قیمت فروختند و بیشترین سود را بردند. آنان زندگی را ارزان نفروختند، بلکه بهترین و سودمندترین معامله را انجام دادند و به حیات طیبه رسیدند.

حاجی‌صادقی با اشاره به جایگاه خانواده‌های شهدا خاطرنشان کرد: خانواده‌های شهدا نیز با صبر و استقامت در مسیر شهیدان قرار می‌گیرند و از اجر الهی برخوردار می‌شوند. شهید از ممتازترین گروه رستگاران است؛ زیرا علاوه بر رسیدن به مقصد، با فداکاری خود دین خدا را زنده نگه می‌دارد.

ماندگاری انقلاب حاصل خون شهداست

وی با اشاره به استمرار انقلاب اسلامی طی ۴۷ سال گذشته اظهار کرد: اگر نظام ولایی ما در طول این سال‌ها در برابر حوادث و طوفان‌های مختلف ایستادگی کرده، این ماندگاری از برکت خون شهداست که انقلاب را در برابر تهدیدها و بحران‌ها حفظ کرده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت، پشتوانه اصلی مقاومت ملت ایران است، افزود: مردم ایران در یک سال گذشته استوارتر از گذشته ایستادند و نشان دادند که هرچند ممکن است جان و دارایی خود را در راه انقلاب تقدیم کنند، هرگز در برابر دشمن تسلیم نخواهند شد.

حاجی‌صادقی ادامه داد: گفتمان مقاومت، دشمن را به استیصال کشانده و موجب شده است در برابر قدرت و اراده ملت ایران با واقعیت‌های جدیدی روبه‌رو شود. فرهنگ ایستادگی ملت ایران اجازه نخواهد داد آمریکا یا هیچ قدرت دیگری بر کشور مسلط شود.

وی با تأکید بر ضرورت شکرگزاری در برابر نعمت‌های الهی گفت: ملت ایران در حوادث و جنگ‌های اخیر، استقامت و پایداری خود را نشان داد. دشمن در جنگ ۱۲روزه تصور می‌کرد با هدف قرار دادن رهبر و فرماندهان، مردم را از صحنه خارج می‌کند، اما مردم در اوج مصیبت و سختی، میدان را ترک نکردند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: یکی از نعمت‌های الهی، حفظ مسیر رهبری و ولایت در کشور بود. اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز برای انجام مسئولیت خود تلاش کردند و مردم با حضور و پایبندی به عهد خود، بار دیگر قدرشناسی و وفاداری‌شان را نشان دادند.

وحدت نیروهای مسلح، دشمن را مستأصل کرده است

حاجی‌صادقی انسجام، وحدت، یکپارچگی و شجاعت نیروهای مسلح را از دیگر ظرفیت‌های جمهوری اسلامی برشمرد و گفت: آمریکا و جریان استکبار می‌دانند که هرگونه عملیات جدید علیه ایران، می‌تواند فشار بیشتری بر آنان وارد کند.

وی با اشاره به عملیات وعده صادق یک، دو و سه تأکید کرد: دشمن نقاط آسیب‌پذیر فراوانی دارد که برخی از آنها بیان شده و بسیاری دیگر نیز وجود دارد. دشمن باید بداند که ما نقاط آسیب‌پذیر و رگ‌های حیاتی وی را می‌شناسیم و اگر بار دیگر دست به حماقت بزند، با سیلی ویرانگرتری از ضربات قبلی مواجه خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به ناکامی دشمن در تحقق اهداف نظامی خود اظهار کرد: دشمن مدعی بود که می‌تواند ظرف سه روز نظام جمهوری اسلامی را از بین ببرد، اما با گذشت هشت ماه، ثبات کشور بیشتر شده است. ایران از مرحله تثبیت عبور کرده و در مسیر گسترش گفتمان انقلاب اسلامی قرار دارد.

جنگ شناختی؛ راهبرد جدید دشمن برای ایجاد تفرقه

حاجی‌صادقی با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی به جنگ شناختی روی آورده است، گفت: هدف از این جنگ، ایجاد ناامیدی، القای شکست مقاومت، تردیدافکنی و دامن زدن به اختلاف، دودستگی و قطب‌بندی در جامعه است.

وی تأکید کرد: به برکت خون رهبر شهید و سایر شهدا، در جنگ شناختی نیز همچون میدان نظامی ایستادگی خواهیم کرد. اعتماد به مردم، توکل بر خدا، تمسک به قرآن و پایبندی به ولایت، از مهم‌ترین عوامل مقابله با این جنگ است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: خداوند وعده پیروزی به مؤمنان داده است و ما این پیروزی را نزدیک می‌دانیم، اما در این مسیر باید هوشیار بود و اجازه نداد دشمن با عملیات روانی، امید و انسجام جامعه را هدف قرار دهد.

حاجی‌صادقی با اشاره به گسترش گفتمان مقاومت فراتر از مرزهای ایران اظهار کرد: عصبانیت دشمن از این است که انقلاب اسلامی از مرزها عبور کرده و دیگر نمی‌توان آن را صرفاً به شیعه‌گری محدود کرد؛ زیرا این حرکت، افقی فراتر از مرزبندی‌های مذهبی دارد و در پی دفاع از انسانیت و نجات انسان‌هاست.