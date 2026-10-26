کشف ۳۲ راس احشام بدون مجوز دامپزشکی در میامی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی میامی بیان کرد: ماموران یگان امداد در راستای طرح برخورد با کالاهای قاچاق امروز به دو خودروی وانت مشکوک و آنها را متوقف می کنند.

وی با بیان اینکه این دو وانت پیکان دام زنده بار داشتند، بیان کرد: در بررسی مدارک، ماموران انتظامی دریافتند که هیچ مجوز دامپزشکی و مدارک معتبری از سوی رانندگان در خصوص این دام ها ارائه نشده است.

فرمانده انتظامی میامی با بیان اینکه ۳۲ راس دام از این دو خودرو کشف و ضبط شد، گفت: این خودرو به پارکینگ منتقل، دام ها به مرجع ذیصلاح انتقال و دو نفر نیز در این خصوص به دستگاه قضایی ارجاع داده شدند.

موسوی با بیان اینکه قانون در این مواقع تمام دام های کشف شده را برای قرنطینه کامل به دامپزشکی ارجاع می دهد تا خدایی ناکرده دام های منطقه میامی دچار بروز بیماری حاد نشوند، افزود: انتقال دام بدون مجوز های دامپزشکی ممنوع است.