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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

کسب مقام دوم پژوهشگر ملایری در مسابقه «راهی شو»

کسب مقام دوم پژوهشگر ملایری در مسابقه «راهی شو»

همدان- رئیس دانشگاه ملی ملایر گفت: معصومه ناصری تکیه دانش‌آموخته گروه فیزیک دانشگاه ملی ملایر در سومین مسابقه ملی مسئله‌محور «راهی شو» موفق به کسب مقام دوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بشیر گنبد صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: معصومه ناصری تکیه دانش‌آموخته گروه فیزیک دانشگاه ملی ملایر و پژوهشگر حوزه حذف آلاینده‌های محیطی با استفاده از نانو جاذب‌ها در سومین مسابقه ملی مسئله محور «راهی شو» موفق به کسب مقام دوم شد.

وی افزود: این موفقیت در بخش پروژه «توسعه پوشش نانو ساختار برای افزایش استحکام مکانیکی و مقاومت حرارتی بطری‌های شیشه‌ای در صنایع غذایی» به دست آمد.

رئیس دانشگاه ملی ملایر ادامه داد: مسابقه ملی و مسئله محور «راهی شو» یکی از رویدادهای توانمندسازی و تجربه محور نخبگانی کشور است که با هدف شناسایی نخبگان و استعدادهای جوان فراهم‌سازی بستر کسب تجربه، تشکیل تیم‌های پایدار و فناور و بهره‌گیری از توان علمی و تخصصی جوانان برای حل مسائل صنعت کشور برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این رویداد به صورت سالانه و با محوریت حل مسائل واقعی صنعت زمینه تعامل استعدادهای برتر با مجموعه‌های صنعتی و فناورانه را فراهم می‌کند، افزود: مسابقه ملی «راهی شو» با برگزاری بنیاد ملی نخبگان در قالب طرح شهید بابایی و با حمایت ویژه موسسه تحقیق و توسعه دانشمند برگزار می‌شود.

کد مطلب 6991266

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