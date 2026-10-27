کسب مقام دوم پژوهشگر ملایری در مسابقه «راهی شو»

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بشیر گنبد صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: معصومه ناصری تکیه دانش‌آموخته گروه فیزیک دانشگاه ملی ملایر و پژوهشگر حوزه حذف آلاینده‌های محیطی با استفاده از نانو جاذب‌ها در سومین مسابقه ملی مسئله محور «راهی شو» موفق به کسب مقام دوم شد.

وی افزود: این موفقیت در بخش پروژه «توسعه پوشش نانو ساختار برای افزایش استحکام مکانیکی و مقاومت حرارتی بطری‌های شیشه‌ای در صنایع غذایی» به دست آمد.

رئیس دانشگاه ملی ملایر ادامه داد: مسابقه ملی و مسئله محور «راهی شو» یکی از رویدادهای توانمندسازی و تجربه محور نخبگانی کشور است که با هدف شناسایی نخبگان و استعدادهای جوان فراهم‌سازی بستر کسب تجربه، تشکیل تیم‌های پایدار و فناور و بهره‌گیری از توان علمی و تخصصی جوانان برای حل مسائل صنعت کشور برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این رویداد به صورت سالانه و با محوریت حل مسائل واقعی صنعت زمینه تعامل استعدادهای برتر با مجموعه‌های صنعتی و فناورانه را فراهم می‌کند، افزود: مسابقه ملی «راهی شو» با برگزاری بنیاد ملی نخبگان در قالب طرح شهید بابایی و با حمایت ویژه موسسه تحقیق و توسعه دانشمند برگزار می‌شود.