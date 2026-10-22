ظرفیت ۱۲۹۰ محصول کشاورزی قزوین باید به بازار جهانی متصل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قزوین که با حضور غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور مسئولان ملی و استانی، بر ضرورت حل مسائل زیرساختی بخش کشاورزی و استفاده از ظرفیت‌های تولید و صادرات استان تأکید کرد.

استاندار قزوین با اشاره به چالش کمبود آب در استان اظهار کرد: مشکلات امروز منابع آب، ریشه در تصمیمات و الگوهای مصرف گذشته دارد و توسعه برخی بخش‌ها نیز بدون توجه کافی به توازن منطقه‌ای انجام شده است.

وی با بیان اینکه مدیریت منابع آب برای قزوین ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، افزود: دشت قزوین از دشت‌های مهم کشور به شمار می‌رود، اما در کنار بحران آب باید به حفاظت از خاک نیز توجه ویژه داشت؛ چراکه خاک حاصلخیز را نمی‌توان به‌آسانی از منطقه‌ای دیگر جایگزین کرد.

نوذری با اشاره به اهمیت تاریخی باغستان سنتی قزوین، این مجموعه را بخشی از هویت تاریخی و طبیعی شهر دانست و بر ضرورت جلوگیری از تخریب آن تأکید کرد.

ضرورت تسریع در حل مشکلات بخش کشاورزی

استاندار قزوین با اشاره به پیگیری مسائل فعالان بخش کشاورزی گفت: رسیدگی سریع‌تر به مشکلات تولیدکنندگان و کاهش فرایندهای اداری، نقش مهمی در پایداری تولید دارد.

وی همچنین پیشنهاد کرد با توجه به ظرفیت صنعتی قزوین، سازوکاری برای حضور نماینده تام‌الاختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان‌هایی با ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی ایجاد شود تا هماهنگی میان دستگاه‌ها و تصمیم‌گیری درباره مسائل تولید با سرعت بیشتری انجام گیرد.

قزوین به دنبال توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی است

نوذری با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان اظهار کرد: قزوین حدود یک‌هزار و ۲۹۰ محصول تولید می‌کند و این تنوع، فرصت مناسبی برای توسعه بازارهای صادراتی و افزایش ارزش افزوده محصولات فراهم کرده است.

وی توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، استفاده از روش‌های نوین آبیاری، ساماندهی دامداری‌های کوچک و تقویت زنجیره ارزش در بخش کشاورزی را از محورهای مورد توجه استان برشمرد.

استاندار قزوین با اشاره به اهمیت صادرات در شرایط تحریم و محدودیت‌های ناشی از جنگ، گفت: محصولات کشاورزی استان ظرفیت حضور گسترده‌تر در بازارهای جهانی را دارند و باید با حمایت وزارت جهاد کشاورزی، موانع صادراتی کاهش یابد.

درخواست تسهیل صادرات روغن زیتون طارم سفلی

وی با اشاره به سفر اخیر هیئت اقتصادی استان به روسیه، بازار این کشور را فرصتی برای توسعه صادرات محصولات قزوین دانست و افزود: با توجه به تنوع تولیدات استان، می‌توان زمینه حضور گسترده‌تر محصولات کشاورزی در این بازار را فراهم کرد.

نوذری همچنین خواستار تسهیل صادرات روغن زیتون طارم سفلی شد و تأکید کرد: فراهم شدن امکان صادرات این محصول، علاوه بر کمک به تولیدکنندگان، می‌تواند در مدیریت بازار داخلی و بهبود وضعیت زیتون‌کاران نیز مؤثر باشد.

وی با اشاره به مشکلات عرضه انگور و کشمش در شرایط محدودیت‌های مرزی، بر ضرورت حمایت از باغداران و یافتن مسیرهای مناسب برای عرضه محصولات تأکید کرد.

استاندار قزوین در پایان خواستار تشکیل کارگروهی برای بررسی مسائل زیتون‌کاران و پیگیری راهکارهای توسعه تولید و صادرات این محصول شد و ابراز امیدواری کرد با حمایت وزیر جهاد کشاورزی و همکاری معاونان این وزارتخانه، روند رفع مشکلات بخش کشاورزی استان شتاب بگیرد.

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