سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعال‌شدن هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی استان، اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، از امروز سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه تا پنجشنبه ۷ آبان‌ماه، بسیاری از مناطق استان به‌ویژه نواحی جنوبی، غربی و شمالی، شاهد بارش باران، بارش برف در ارتفاعات، وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش میدان دید افقی خواهند بود.

وی با بیان اینکه این شرایط جوی می‌تواند تردد در محورهای برون‌شهری را با اختلال مواجه کند، تصریح کرد: با فرارسیدن بارش‌ها، سطح جاده‌ها لغزنده می‌شود و احتمال کاهش دید رانندگان در حین تردد وجود دارد؛ بنابراین انتظار می‌رود کاربران راه با درایت و آرامش بیشتری رانندگی کنند.

این مقام مسئول با توصیه به رانندگان برای رعایت اصول ایمنی در حین سفر، اظهار داشت: رانندگان ضمن پایبندی به سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی، در هنگام وقوع بارندگی و گردوخاک با احتیاط مضاعف رانندگی کنند؛ همچنین از سبقت‌های غیرمجاز و توقف در حاشیه جاده‌ها جداً خودداری کرده و تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند.

سرهنگ میرزایی به خودروهای دارای سطح جانبی زیاد و وانت‌بارها نیز توصیه کرد و ادامه داد: این رده از وسایل نقلیه در محورهای بادخیز استان باید کنترل فرمان و وضعیت وسیله نقلیه را با توجه ویژه‌ای در دست داشته باشند و پیش از حرکت، سلامت تجهیزات ایمنی، برف‌پاک‌کن‌ها و چراغ‌های خودرو را مورد بازبینی قرار دهند.

وی از شهروندان خواست قبل از عزیمت به جاده، آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان را صرفاً از مراجع رسمی دریافت کنند و با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن برای خود و سایر کاربران راه رقم بزنند.