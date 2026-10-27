محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی آسمان استان همدان امروز و فردا عمدتا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعد از ظهر وزش موقت باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: با فعالیت سامانه بارشی ضعیف در ساعاتی از روزهای پنجشنبه و جمعه بارش‌های خفیف و پراکنده در برخی نقاط استان به‌ویژه مناطق جنوبی دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: تغییرات محسوس دما پیش‌بینی نمی‌شود و دماها در روزهای آینده ثبات نسبی خواهند داشت و همچنین احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده در برخی نقاط استان در هفته آینده نیز وجود دارد.

باقری‌ شکیب ادامه داد: روز گذشته بیشینه دما در اسدآباد با ۲۴ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و صبح امروز کمینه دما در شیرین‌سو و بهار به ۲ درجه رسید و دمای هوای همدان نیز در ۲۴ ساعت گذشته بین ۳ و ۲۱ درجه سانتی‌گراد در نوسان بود.