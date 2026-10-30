به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای آمریکایی «پولیتیکو» در گزارشی اعلام کرد که با استناد به سندی از کمیسیون اروپا برای کشورهای عضو اتحادیه فرستاده شده، این اتحادیه باید بتواند در چارچوب بودجهٔ سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ دست کم ۳۵ میلیارد یورو برای پرداخت بهره و سود وام‌های اعطایی به اوکراین تامین کند.

طبق این سند، منبع تأمین این هزینه‌ها فعلا مشخص نشده و باید تعیین شود.

پولیتیکو افزود: گفتگو درباره پرداخت بهره وام‌ های اوکراین ممکن است پیچیده شود، چرا که مجارستان، چک اسلواکی و بلغارستان نمی‌خواهند در پرداخت بهره وام‌های آینده کی یف مشارکت داشته باشند.