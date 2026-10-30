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۸ آبان ۱۴۰۵، ۸:۲۱

پولیتیکو:

اروپا برای پوشش سود وام‌های کی‌یف باید ۳۵ میلیارد یورو اختصاص دهد

اروپا برای پوشش سود وام‌های کی‌یف باید ۳۵ میلیارد یورو اختصاص دهد

تارنمای آمریکایی «پولیتیکو» گزارش داد: اروپا باید برای پوشش سود وام های اوکراین ۳۵ میلیارد یورو اختصاص دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای آمریکایی «پولیتیکو» در گزارشی اعلام کرد که با استناد به سندی از کمیسیون اروپا برای کشورهای عضو اتحادیه فرستاده شده، این اتحادیه باید بتواند در چارچوب بودجهٔ سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ دست کم ۳۵ میلیارد یورو برای پرداخت بهره و سود وام‌های اعطایی به اوکراین تامین کند.

طبق این سند، منبع تأمین این هزینه‌ها فعلا مشخص نشده و باید تعیین شود.

پولیتیکو افزود: گفتگو درباره پرداخت بهره وام‌ های اوکراین ممکن است پیچیده شود، چرا که مجارستان، چک اسلواکی و بلغارستان نمی‌خواهند در پرداخت بهره وام‌های آینده کی یف مشارکت داشته باشند.

کد مطلب 6994057

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