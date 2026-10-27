پیشرفت ۶۰ درصدی ساخت ۳۰ واحد مسکونی در مرادآباد پیشین راسک

امین عدیلی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این طرح در قالب دو فاز ۱۵ واحدی در حال اجراست و با تکمیل آن، ۳۰ خانوار متقاضی از واحدهای مسکونی جدید بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: در فاز نخست، ۱۵ واحد مسکونی در دست ساخت قرار دارد که مراحل اجرایی آن‌ها شامل دیوارچینی و آماده‌سازی برای اجرای سقف است.

تسهیلات ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیون تومانی برای ساخت مسکن

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان با اشاره به تأمین تسهیلات این طرح بیان کرد: واحدهای مسکونی پروژه مرادآباد پیشین از تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی و ۴۰۰ میلیون تومانی از محل اعتبارات ملی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بهره‌مند شده‌اند.

عدیلی ادامه داد: بر اساس ارزیابی کارشناسان معاونت بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان، پروژه هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود واحدهای مسکونی تا پایان سال جاری تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شوند.

اجرای این طرح در روستای مرادآباد پیشین، گامی در راستای افزایش ظرفیت تأمین مسکن روستایی و فراهم‌کردن زمینه خانه‌دار شدن متقاضیان در شهرستان راسک به شمار می‌رود.