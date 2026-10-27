«مهدی ماحوزی» نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، «مهدی ماحوزی»، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی در منزل شخصی خود در تهران به دلیل کهولت سن از دنیا رفت. مهدی ماحوزی، متولد ۱۲ آذر ۱۳۱۴ در دشتستان، از پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی بود که در حوزه شرح و بررسی متون کلاسیک و پژوهش درباره ادبیات فارسی فعالیت داشت. او خواهرزاده علی دشتی، نویسنده و سیاستمدار معاصر، بود و در معرفی و انتشار شماری از آثار او نقش داشت.
ماحوزی تحصیلات دانشگاهی خود را با دریافت مدرک کارشناسی فلسفه و علوم تربیتی از دانشگاه تهران آغاز کرد. او از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸ عضو هیات علمی دانشکده نفت آبادان بود و در آنجا تدریس میکرد. سپس تحصیلات خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تربیت معلم ادامه داد.
از جمله آثار او میتوان به «فارسی عمومی»، «شرح مخزنالاسرار نظامی گنجوی»، «آتش اندر چنگ: گزیدهای از دیوان خاقانی شروانی» و «گزارشنویسی و آیین نگارش» اشاره کرد. او همچنین در انتشار و معرفی آثاری از علی دشتی، از جمله «نقشی از حافظ»، «قلمرو سعدی» و «پرده پندار»، نقش داشت.
مهدی ماحوزی در حوزه پژوهش ادبی نیز مقالاتی درباره حافظ، نظامی، خاقانی و دیگر موضوعات مرتبط با ادبیات فارسی منتشر کرده است. نام او در میان پژوهشگران و مدرسان ادبیات فارسی و مولفان کتابهای دانشگاهی این رشته ثبت شده است.
ماحوزی در آرامگاه خانوادگی که در امامزاده عبدالله شهر ری دارند به خاک سپرده خواهد شد. زمان خاکسپاری متعاقبا اعلام میشود.
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