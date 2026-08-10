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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۱

کشف ۱۰۵ کیلوگرم تریاک در دو عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر کرمان

کشف ۱۰۵ کیلوگرم تریاک در دو عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر کرمان

کرمان- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کرمان از کشف ۱۰۵ کیلوگرم تریاک در دو عملیات پلیس مبارزه با موادمخدر این استان، دستگیری ۴ نفر متهم و توقیف ۴ دستگاه خودرو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن خالقی، گفت: مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر استان کرمان در پی کار اطلاعاتی، رصد و اقدامات مراقبتی، موفق به شناسایی و انهدام یک باند فعال در زمینه حمل مواد مخدر در شهر راین و کشف ۲۵ کیلوگرم تریاک، دستگیری ۲ نفر متهم و توقیف ۲ دستگاه خودرو شدند.

وی افزود: درعملیات دیگر، مأموران مستقر در ایستگاه بازرسی مرصاد، با انجام اقدامات دقیق کنترلی، به دو دستگاه خودرو عبوری مشکوک و پس از متوقف کردن آن‌ها، در بازرسی‌های به‌عمل‌آمده، ۸۰ کیلوگرم تریاک کشف، ۲ دستگاه خودرو توقیف و ۲ نفر متهم را دستگیر کردند.

کد مطلب 6913446

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