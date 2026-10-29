به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی، وحید واسطه اظهار کرد: این کار با هدف افزایش ظرفیت آب‌گذری مسیل‌ها و دهانه پل‌ها در نقاط حادثه‌خیز در قالب دو مرحله از طرح نهضت لایروبی مسیل‌ها و رودخانه‌های استان از مرداد ماه گذشته تاکنون به منظور آمادگی برای سیلاب‌های احتمالی انجام شده است.

وی توضیح داد: در تیرماه گذشته با محوریت اداره‌کل مدیریت بحران استانداری، حدود ۵۰۰ نقطه و محدوده از مسیل‌ها و رودخانه‌های استان برای عملیات لایروبی و بازگشایی شناسایی و تعیین شده بود که با اولویت‌بندی، بازگشایی ۳۲۵ محدوده در دستور کار عملیاتی قرار گرفت و تاکنون ۳۱۵ نقطه و محدوده در مجموع به طول حدود ۵۰ کیلومتر از طول مسیل‌ها و رودخانه‌های مهم استان لایروبی و بازگشایی شده است.

واسطه گفت: این کار با هماهنگی مدیریت بحران استانداری، نظارت فنی شرکت آب منطقه‌ای و با همکاری سایر دستگاه‌های عضو مدیریت بحران استان شامل فرمانداری‌ها، راهداری، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، سازمان جهاد کشاورزی، سپاه، دهیاری‌ها، آلومینای جاجرم، پتروشیمی خراسان، کارخانه سیمان، نیروگاه سیکل ترکیبی و ... انجام شده و تداوم دارد.