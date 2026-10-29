کولیوند: ۷ هزار و ۲۵۰ نفر از زیر آوار زنده نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، عصر پنجشنبه در آیین تجلیل از امدادگران، نجاتگران و داوطلبان هلال‌احمر استان کرمانشاه، با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: امدادگران در دشوارترین شرایط و با وجود خطرهای فراوان، میدان خدمت را ترک نکردند و با فداکاری برای نجات جان انسان‌ها و کاهش آلام آسیب‌دیدگان تلاش کردند.

وی با اشاره به روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری نیروهای امدادی افزود: ایمان، توکل، نوع‌دوستی، صبر و استقامت، حفظ کرامت انسانی، آمادگی عملیاتی و انضباط حرفه‌ای از ویژگی‌هایی بود که در عملکرد امدادگران به‌خوبی نمایان شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور با تمجید از مردم و نیروهای امدادی استان کرمانشاه گفت: این استان همواره نماد ایستادگی و فداکاری بوده و مردم آن در مقاطع دشوار، همراهی و همبستگی خود را نشان داده‌اند.

کولیوند با اشاره به مشارکت گسترده نیروهای داوطلب در عملیات‌های امدادی تصریح کرد: جمعیت هلال‌احمر از میان حدود ۶ میلیون داوطلب جوان خود، برای حضور در عرصه‌های امدادی فراخوان داد و استقبال جوانان به اندازه‌ای بود که بسیاری از آنان برای کمک به مردم پیش‌قدم شدند.

وی ادامه داد: نیروهای آموزش‌دیده با وجود تهدیدهای جدی، عملیات را ادامه می‌دادند و حتی هنگام جابه‌جایی شیفت‌ها، برخی ترجیح می‌دادند در محل حادثه بمانند و خدمت‌رسانی را متوقف نکنند. این رفتار نشان می‌دهد که فعالیت در هلال‌احمر برای آنان فراتر از یک وظیفه اداری و مبتنی بر باور و تعهد انسانی است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور با اشاره به اهمیت حفظ حرمت انسان‌ها در عملیات جست‌وجو و نجات خاطرنشان کرد: امدادگران در شرایط پیچیده نیز تلاش کردند کرامت مصدومان و جان‌باختگان حفظ شود و در عملیات مربوط به پیکر بانوان، ملاحظات انسانی و شرعی را مورد توجه قرار دادند.

کولیوند سرعت عمل نیروهای امدادی را از عوامل مؤثر در نجات جان افراد دانست و افزود: استقرار نیروها در نقاط مختلف و آمادگی عملیاتی آنان موجب شد در بسیاری از موارد، امدادگران کمتر از چهار دقیقه پس از وقوع حادثه در محل حاضر شوند؛ عملکردی که حاصل آموزش، تخصص و سازماندهی مناسب است.

وی با بیان اینکه نیروهای امدادی در شرایط روحی دشواری به مأموریت‌های خود ادامه دادند، گفت: برخی از این نیروها هم‌زمان با انجام عملیات، داغدار جان‌باختگان و همکاران خود بودند، اما فشارهای روانی مانع ادامه خدمت‌رسانی آنان به مردم نشد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور درباره نتایج عملیات‌های انجام‌شده اظهار کرد: در جریان این مأموریت‌ها، ۷ هزار و ۲۵۰ نفر به‌صورت زنده از زیر آوار نجات یافتند و ۱۰ هزار نفر نیز خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند. اسکان خانواده‌های آسیب‌دیده و حمایت از آنان برای افزایش تاب‌آوری روانی نیز بخشی از اقدامات نیروهای امدادی بود.

کولیوند با اشاره به دشواری و طولانی‌بودن برخی عملیات‌ها افزود: شماری از مأموریت‌های جست‌وجو و نجات از یک روز تا ۲۵ روز ادامه داشت و نیروها با وجود مشکلات متعدد، عملیات را تا یافتن افراد و پیکرهای مفقودشده دنبال کردند.

وی تأکید کرد: مسئولیت هلال‌احمر تنها به خارج‌کردن افراد از زیر آوار محدود نمی‌شود، بلکه ایجاد آرامش و امید در خانواده‌های آسیب‌دیده نیز بخشی از مأموریت این مجموعه است؛ چراکه هر عملیات موفق می‌تواند از نگرانی و رنج خانواده‌ها بکاهد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور در ادامه با اشاره به پیگیری‌های بین‌المللی درباره حوادث جنگ گفت: در دیدارها و نشست‌ها با مسئولان صلیب سرخ و سازمان ملل، ابعاد فداکاری امدادگران ایرانی و خسارت‌های واردشده به غیرنظامیان تشریح شده است.

کولیوند با اشاره به حملات صورت‌گرفته علیه نیروهای امدادی و زیرساخت‌های بشردوستانه تصریح کرد: در جریان جنگ، نیروهای امدادی، آمبولانس‌ها و یک بالگرد امدادی نیز هدف حمله قرار گرفتند و پیگیری حقوقی این حوادث در مجامع بین‌المللی را وظیفه خود می‌دانیم.

وی افزود: مستندات مربوط به حملات و خسارات واردشده به مراکز و نیروهای امدادی در مجامع بین‌المللی مطرح شده و پیگیری‌ها برای دفاع از حقوق قربانیان و خانواده‌های شهدای هلال‌احمر ادامه دارد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور همچنین از اقدامات انجام‌شده برای تقویت تجهیزات و امکانات امدادی خبر داد و گفت: تأمین خودروهای امداد و نجات، اقلام تغذیه‌ای و تجهیزات ضروری و تکمیل ذخایر راهبردی در دستور کار قرار گرفت تا توان پاسخ‌گویی جمعیت در شرایط بحرانی افزایش یابد. به گفته وی، ذخایر موجود امکان تأمین بخشی از نیازهای اولیه مردم را در صورت بروز بحران، برای حدود دو هفته فراهم می‌کند.

کولیوند با تأکید بر ضرورت تقویت آمادگی در برابر حوادث احتمالی اظهار کرد: تجربه این روزها نشان داد که در کنار تجهیزات و امکانات، نیروی انسانی آموزش‌دیده، همدلی مردم، روحیه جهادی و آمادگی عملیاتی نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت بحران دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایام فاطمیه، بر ضرورت الگوبرداری از سیره حضرت فاطمه زهرا (س) در فعالیت‌های بشردوستانه تأکید کرد و گفت: حفظ کرامت انسانی، مهربانی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حمایت از محرومان باید در برنامه‌های هلال‌احمر جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور افزود: خدمت به مردم تنها به تأمین نیازهای مادی محدود نیست و حضور در کنار سالمندان، کودکان و خانواده‌های محروم، شنیدن مشکلات آنان و ایجاد حس همدلی نیز می‌تواند بخشی از رنج و نگرانی این افراد را کاهش دهد.

کولیوند با تأکید بر نقش این جمعیت در امیدآفرینی اجتماعی خاطرنشان کرد: مردم باید با دیدن لباس هلال‌احمر احساس امید و آرامش کنند و نیروهای این مجموعه در همه شرایط، پیام‌آور همدلی و حمایت باشند.

وی انتقال تجربه‌های امدادی به نسل جوان را ضروری دانست و گفت: فداکاری‌ها و تجربه‌های به‌دست‌آمده در این حوادث باید برای نسل‌های آینده تبیین شود تا ارزش‌های ایثار، نوع‌دوستی، شجاعت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در جامعه استمرار یابد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور در پایان با قدردانی از امدادگران، نجاتگران، داوطلبان و مدیران هلال‌احمر استان کرمانشاه تأکید کرد: نیروهای امدادی با وجود داغداری و فشارهای روحی، خدمت به مردم را ادامه دادند و برای نجات جان انسان‌ها و کاهش رنج آسیب‌دیدگان از هیچ تلاشی دریغ نکردند.