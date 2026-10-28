جمعیت دام سبک کشور به ۷۲ میلیون رأس رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق برآورد مرکز آمار ایران، در تیرماه سال جاری «تعداد دام سبک، ۷۲ میلیون راس» و «تعداد گاو و گوساله ۵.۷ میلیون راس» بوده است.

بر اساس نتایج حاصل از این طرح آمارگیری، تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور در زمان مرجع (تیرماه)، ۵.۷ میلیون رأس شامل ۱.۷۴ میلیون رأس اصیل، ۲.۵۴ میلیون رأس آمیخته و ۱.۴۴ میلیون رأس بومی برآورد شد.

مقدار تولید شیر گاو در فصل بهار سال جاری ۲.۳ میلیون تن برآورد شد.

تعداد «گوسفند و بره» و «بز و بزغاله» در زمان مرجع (تیرماه) به ترتیب ۵۴ و ۱۸ میلیون راس برآورد شد.