به گزارش خبرنگار مهر، بلیت‌فروشی دیدار تیم‌های خیبر خرم‌آباد و سپاهان اصفهان در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ایران آغاز شده است و علاقه‌مندان برای تماشای این مسابقه می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش بلیت به نشانی kheybarticket.ir نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.

بر اساس اعلام باشگاه خیبر، این مسابقه با حضور هم‌زمان آقایان و بانوان در ورزشگاه تختی خرم‌آباد برگزار می‌شود و برای هر دو گروه، جایگاه‌ها و ورودی‌های جداگانه و اختصاصی در نظر گرفته شده است.

اعلام مسیرهای اختصاصی ورود آقایان و بانوان به ورزشگاه تختی

بر اساس اطلاعیه منتشرشده، ورودی اختصاصی آقایان از مسیر میدان پلیس، خیابان ناصر میرزایی و درب اصلی ورزشگاه تختی تعیین شده است.

همچنین بانوان تماشاگر برای ورود به ورزشگاه باید از مسیر میدان تیر، بلوار شهید غلامرضایی، کوچه مخابرات و درب ورودی دانشگاه فرهنگیان آیت‌الله کمالوند مراجعه کنند.

توصیه به هواداران برای تهیه بلیت و همراه داشتن کارت شناسایی

باشگاه خیبر از هواداران آقا و خانم خواسته است پیش از مراجعه به ورزشگاه، بلیت مسابقه را از طریق سامانه اعلام‌شده تهیه کنند و بدون بلیت به ورزشگاه مراجعه نکنند.

همچنین تماشاگران باید کارت شناسایی همراه داشته باشند و برای ورود به ورزشگاه تختی، صرفاً از مسیر اختصاصی تعیین‌شده برای خود استفاده کنند.