۱۴۳۱ اثر به دبیرخانه جشنواره ملی فیلم کوتاه کبودان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، میردولت موسوی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص جزییات این رویداد با اشاره به افزایش قابل توجه آثار رسیده به دبیرخانه اظهار کرد: در دوره‌ای که پیش‌تر در جایگاه داور در این جشنواره حضور داشتیم، حدود ۴۲۰ اثر دریافت شده بود، اما در دوره کنونی این تعداد به یک‌هزار و ۴۳۱ اثر رسیده است.

وی افزود: تاکنون یک‌هزار و ۴۲۱ اثر به دبیرخانه رسیده بود که با اضافه شدن ۱۰ اثر دیگر از سوی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه سینمای جوان، شمار آثار دریافتی به یک‌هزار و ۴۳۱ اثر افزایش یافت.

دبیر جشنواره ملی فیلم کوتاه کبودان با بیان اینکه این میزان استقبال، نشان‌دهنده اعتماد فیلم‌سازان کشور به این رویداد است، تصریح کرد: کبودان صرفاً یک نام نیست، بلکه این ظرفیت را دارد که به‌عنوان نمادی ملی در حوزه فکر، اندیشه و هنر مطرح شود.

موسوی با اشاره به تنوع آثار رسیده به جشنواره گفت: آثار در قالب‌های داستانی، مستند، تجربی، انیمیشن و آثار مرتبط با هوش مصنوعی دسته‌بندی شده‌اند و فیلم‌سازان از استان‌ها و شهرهای مختلف کشور در این رویداد مشارکت کرده‌اند.

وی ادامه داد: در بخش داستانی ۵۰۰ اثر به جشنواره رسیده است و در بخش مستند نیز ۲۲۳ فیلم دریافت شده که به ابعاد مختلف موضوع محوری جشنواره، یعنی آب، می‌پردازند.

دبیر جشنواره ملی فیلم کوتاه کبودان تأکید کرد: استقبال فیلم‌سازان از این دوره، مسئولیت برگزارکنندگان را برای ارتقای کیفیت جشنواره و حمایت از استعدادهای سینمایی کشور افزایش می‌دهد. هدف ما این است که کبودان به بستری برای معرفی استعدادهای جدید، تبادل تجربه میان فیلم‌سازان و تقویت جایگاه سینمای کوتاه در کشور تبدیل شود.

ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری شهر در مسیر بالفعل شدن است

شهردار ارومیه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این شهر در حوزه‌های اقتصادی، گردشگری و مدیریت شهری، گفت: با اقدامات و تلاشهای انجام شده ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری شهر در مسیر بالفعل شدن است.

آیدین رحمانی رضاییه نیز در این نشست با اشاره به نقش معرفی ظرفیتها در جذب سرمایه گذار افزود: معرفی هدفمند توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارومیه از طریق تولید آثار فرهنگی و رسانه‌ای، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران و تسریع روند توسعه پایدار شهر باشد.

وی، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری را از محورهای مورد توجه مدیریت شهری در این رویداد عنوان کرد و گفت: بسیاری از ظرفیت‌های ارزشمند ارومیه در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سرمایه‌گذاری، امروز در مسیر بالفعل شدن قرار گرفته‌اند و لازم است این فرصت‌ها به شکلی هدفمند و حرفه‌ای به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران کشور معرفی شوند.

شهردار ارومیه همایش «اینوا» را کلیدواژه‌ای برای توسعه استان دانست و ادامه داد: تولید آثار رسانه‌ای با محوریت فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند ضمن تبیین توانمندی‌ها و مزیت‌های رقابتی شهر، اعتماد سرمایه‌گذاران را برای حضور و مشارکت در پروژه‌های توسعه‌ای تقویت کند.

وی گفت: هدف ما این است که از ظرفیت جشنواره‌ها فراتر از یک رویداد فرهنگی بهره بگیریم و آن را به بستری برای معرفی فرصت‌های اقتصادی و ترسیم چشم‌اندازی روشن از آینده ارومیه تبدیل کنیم.

شهردار با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف برای تحقق اهداف توسعه‌ای خاطرنشان کرد: توسعه پایدار ارومیه و استان آذربایجان غربی نیازمند همکاری و همراهی مجموعه مدیریت شهری، فعالان اقتصادی، هنرمندان، اصحاب رسانه و همه دلسوزان این منطقه است. با هم‌افزایی این ظرفیت‌ها می‌توان زمینه تحقق برنامه‌های توسعه‌ای، افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و معرفی شایسته قابلیت‌های ارومیه را فراهم کرد.

کبودان زمینه‌ ساز ارتباط بیشتر هنر سینما با ظرفیت ‌های اقتصادی و گردشگری

مجتبی پناهی نیز در این نشست افزود: ارومیه در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ یکی از قطب‌های فیلم‌سازی کشور بود و احیای این جایگاه تاریخی در کنار افزایش تولیدات سینمایی، از اهداف مهم برگزاری این رویداد به شمار می‌رود.

وی رشد تولیدات فیلم کوتاه، ایجاد فرصت‌های شغلی برای سینماگران، معرفی ظرفیت‌ ها و توانمندی ‌های آذربایجان غربی و توسعه اقتصاد هنر را از دیگر اهداف این جشنواره برشمرد و افزود: این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز ارتباط بیشتر هنر سینما با ظرفیت ‌های اقتصادی و گردشگری استان باشد.

عضو شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره ملی فیلم کوتاه «کبودان» با اشاره به محورهای موضوعی این رویداد گفت: آثار این جشنواره در ۲ موضوع «زمان» و «حافظه» پذیرفته می‌شوند و توسعه گردشگری، اقتصاد و هنر نیز از جمله اهداف مورد توجه در برگزاری آن است.

این نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان ادامه داد: جشنواره در قالب‌های مختلفی از جمله فیلم داستانی، تجربی، مستند، پویانمایی و هوش مصنوعی برگزار می‌شود تا زمینه حضور آثار متنوع و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف فیلم‌سازی فراهم شود.

پناهی با اشاره به زمان‌بندی فراخوان جشنواره اظهار کرد: مهلت اولیه ارسال آثار از ۱۶ شهریور تا ۱۶ مهر اعلام شده بود که با تصمیم برگزارکنندگان، این زمان تا ۳۰ مهر تمدید شد.

وی همچنین از ایجاد دبیرخانه دائمی این جشنواره در سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری ارومیه خبر داد و گفت: این اقدام در چارچوب تفاهم‌نامه منعقدشده میان شهرداری ارومیه و موسسه سینمایی «آذر آینا فیلم» انجام گرفته است.

عضو شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره ملی فیلم کوتاه «کبودان» با اشاره به پیش‌بینی جایزه ویژه شهردار ارومیه افزود: این جایزه به آثاری اختصاص می‌یابد که موضوعاتی همچون خدمات شهری، ترافیک، سد معبر، بازیافت، مدیریت زباله و تکدی‌گری را به شکل موثر و خلاقانه مورد توجه قرار دهند.

این کارگردان با اشاره به هزینه‌های بالای تولید فیلم اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های موجود در حوزه سینما، آگاهی کافی برای سرمایه‌گذاری در تولید آثار سینمایی، حتی در بخش خصوصی، وجود ندارد.

وی ادامه داد: نبود ارتباط موثر میان جامعه سینمایی و بخش اقتصاد، یکی از موانع توسعه تولیدات سینمایی است، در حالی که تقویت این ارتباط می‌تواند زمینه جذب سرمایه، افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی برای فعالان این حوزه را فراهم کند.

نخستین جشنواره ملی فیلم کوتاه «کبودان» به دبیری میردولت موسوی، از هفتم تا ۱۱ آذر در ارومیه برگزار می‌شود.

جزیره کبودان از مهمترین جزایر دریاچه ارومیه، نمادی از پایداری، زندگی و اصالت منطقه به شمار می‌رود و از دیرباز جایگاه ویژه‌ای در حافظه تاریخی مردم آذربایجان غربی داشته است.