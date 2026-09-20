افزایش ۵ راس گوزن زرد ایرانی در سایت رشکان پارک ملی دریاچه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت جباری صبح یکشنبه در بازدید از سایت رشکان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۲ راس گوزن در سایت رشکان نگهداری می‌شوند که پنج راس از این تعداد، در سال جاری به جمعیت این منطقه افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه این گونه از سال ۱۳۹۸ با تعداد ۶ راس به این سایت منتقل شده بود، خاطرنشان کرد: با وجود کاهش پوشش گیاهی منطقه، وضعیت زیستی گوزن‌ها به دلیل تامین علوفه از خارج از سایت و دسترسی کافی به آب شرب، در شرایط بسیار مناسبی قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی اظهار کرد: با توجه به وسعت ۶ هکتاری محل نگهداری گوزن زرد در رشکان و محدودیت ظرفیت مکانی، در مرحله نخست بخشی از این جمعیت به جزایر «اسپیر» و «اشک» منتقل خواهد شد و در صورت نیاز، با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست، انتقال به ایستگاه‌های دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به مطلوب بودن وضعیت پوشش گیاهی و منابع آبی در جزایر «اشک» و «کبودان» اظهار کرد: پتانسیل این مناطق برای استقرار جمعیت گوزن‌ها مطلوب بوده و حیات وحش ساکن در جزایر شرایط مطلوبی دارند.

جباری با تاکید بر نقش محیط‌ بانان در حفاظت از مناطق تحت مدیریت و حیات‌وحش، گفت: مسائل مطرح‌شده در این نشست باید بررسی و در چارچوب ظرفیت‌های موجود برای رفع آنها پیگیری شود.

وی همچنین بر حمایت از نیروهای محیط‌ بانی، تامین و تقویت تجهیزات مورد نیاز و استمرار ارتباط و نشست‌های هم‌اندیشی با محیط‌بانان تاکید کرد.

همچنین مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان غربی در جریان حضور در سایت تکثیر گوزن زرد ایرانی در رشکان، وضعیت نگهداری و تکثیر این گونه را بررسی و در نشست با محیط‌بانان، مسائل و نیازهای آنان را پیگیری کرد.

در ادامه، نشست هم‌اندیشی مدیرکل با مسئولان و جمعی از محیط‌بانان برگزار شد و مسائل و دغدغه‌های نیروهای اجرایی در زمینه امکانات، تجهیزات و شرایط کاری مطرح و بررسی شد.