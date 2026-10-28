شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۵۶۴ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز چهارشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۳ شهید به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است که یک نفر به تازگی به شهادت رسیده و دو نفر دیگر بر اثر شدت جراحات قبلی شهید شده‌اند. در همین مدت ۱۱ فلسطینی نیز زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، هزار و ۵۶۸ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵ هزار و ۶۴۹ نفر زخمی شده‌اند. همچنین پیکر ۸۴۵ شهید در این مدت از زیر آوار و مناطق مختلف بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۵۶۴ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۷۷۰ نفر رسیده است.