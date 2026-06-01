ژاپن رکورد تاریخی کاهش ذخایر نفت خام را ثبت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کپلر و کامودیتی کانتکست، تازهترین دادههای رهگیری بازار انرژی از ثبت یک افت کمسابقه در ذخایر نفت خام ژاپن حکایت دارد؛ رخدادی که میتواند نشانهای از فشار فزاینده بر امنیت انرژی این کشور و تشدید آسیبپذیری آن در برابر اختلالهای عرضه باشد.
بر اساس آمار منتشرشده، ژاپن که یکی از بزرگترین مصرفکنندگان انرژی در جهان به شمار میرود، برای مقابله با تحولات اخیر بازار دست به برداشت سنگین از ذخایر نفتی خود زده است. نمودارهای رسمی منتشرشده از سوی مؤسسههای «کامودیتی کانتکست» و «کپلر» نشان میدهد مخازن نفت خام این کشور از ماه مارس ۲۰۲۶ وارد روندی نزولی و کمسابقه شدهاند.
کاهش بیسابقه در کمتر از سه ماه
بررسی روند موجودی نفت خام ژاپن نشان میدهد این کشور از سال ۲۰۱۷ تا اوایل ۲۰۲۶، با وجود نوسانهای جهانی و پیامدهای همهگیری کرونا، سطح ذخایر خود را عمدتاً در بازه ۳۴۰ تا ۳۹۰ میلیون بشکه حفظ کرده بود. اما از مارس سال جاری میلادی، این روند بهطور ناگهانی تغییر کرد.
طبق این دادهها، موجودی نفت خام ژاپن طی کمتر از سه ماه حدود ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون بشکه کاهش یافته است؛ افتی که از آن به عنوان بزرگترین کاهش ثبتشده در تاریخ معاصر انرژی این کشور یاد میشود. در نتیجه این برداشت سنگین، سطح کل ذخایر نفت خام ژاپن به کمتر از ۲۸۰ میلیون بشکه رسیده که پایینترین میزان در دهههای اخیر ارزیابی میشود.
فشار بر ذخایر راهبردی
ژاپن بهطور سنتی بیش از ۹۰ درصد نیاز هیدروکربنی خود را از طریق واردات، بهویژه از منطقه غرب آسیا و خلیج فارس، تأمین میکند. به همین دلیل، ذخایر راهبردی انرژی همواره یکی از پایههای اصلی امنیت اقتصادی و صنعتی این کشور بوده است.
تحلیلگران معتقدند برداشت گسترده از این ذخایر میتواند ناشی از دو عامل اصلی باشد: نخست، اختلال در زنجیره تأمین و دشواریهای لجستیکی در مسیرهای دریایی که ژاپن را ناچار کرده برای حفظ فعالیت پالایشگاهها و صنایع به ذخایر خود متوسل شود؛ دوم، تلاش دولت برای مهار رشد قیمت سوخت و فرآوردههای نفتی در بازار داخلی از طریق افزایش عرضه.
افزایش آسیبپذیری در برابر شوکهای تازه
کارشناسان هشدار میدهند هرچند آزادسازی ذخایر استراتژیک ممکن است در کوتاهمدت به آرامسازی بازار داخلی کمک کند، اما افت ذخایر به این سطح، ریسکپذیری ژاپن را در برابر هرگونه بحران جدید ژئوپلیتیکی یا اختلال دوباره در عرضه نفت به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.
به باور ناظران بازار، تداوم این روند میتواند توکیو را در ماههای آینده با چالش جدی در مدیریت امنیت انرژی مواجه کند؛ بهویژه اگر تنشهای منطقهای در مسیرهای اصلی انتقال انرژی ادامه یابد یا تشدید شود.
