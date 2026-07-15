کامران پولادی در گفت وگو با خبرنگار مهر از پیگیری توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در دیدار با وزیر نیرو خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیتهای مناسب غرب مازندران، توسعه زیرساختهای تولید برق پاک و حمایت از سرمایهگذاری در این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.
نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در دیدار با عباس علیآبادی، وزیر نیرو، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر به عنوان یکی از اولویتهای حوزه انرژی غرب مازندران مورد تأکید قرار گرفت.
وی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی منطقه برای تولید انرژی پاک افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و قابلیتهای موجود، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر میتواند نقش مؤثری در افزایش پایداری شبکه برق، کاهش ناترازی انرژی و تأمین برق پایدار برای شهرها و روستاهای منطقه داشته باشد.
نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نشست همچنین بر لزوم تأمین اعتبار برای تداوم فعالیت نیروگاه ۴۶۰ مگاواتی کاسپین نوشهر، کاهش خاموشیهای مکرر، تسریع در اجرای پروژه انتقال آب به شهرهای مرزنآباد، هچیرود، چالوس، نوشهر و ۱۲۹ روستای منطقه و جمعآوری دکلهای برق فشار قوی از اراضی کشاورزی تأکید شد.
پولادی با بیان اینکه بازنگری در تعرفه برق مشترکان، بهویژه ساکنان مناطق سردسیر و کوهستانی، از دیگر مطالبات مطرح شده بود، خاطرنشان کرد: وزیر نیرو ضمن بررسی درخواستهای ارائه شده، بر پیگیری و تسریع در اجرای پروژههای اولویتدار حوزه آب و برق غرب مازندران تأکید کرد.
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