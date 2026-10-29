تشکیل کمیته ویژه برای تعیین تکلیف مدیریت شبکه نمایش خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی ایزدی‌ خواه صبح پنج شنبه در نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی استان همدان با اشاره به ظرفیت‌های نظام آموزشی در شناسایی و پرورش استعدادهای برتر، اظهار کرد: پیش از انقلاب اسلامی مراکز محدودی برای این امر وجود داشت اما پس از انقلاب زمینه حضور دانش‌آموزان مستعد در این مدارس در تهران و شهرستان‌های مختلف فراهم شد.

وی با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در رقابت‌های علمی بین‌المللی افزود: بخش قابل توجهی از مدال آوران مسابقات جهانی از مدارس سمپاد هستند که این امر نشان دهنده اهمیت سرمایه‌گذاری در شناسایی و پرورش استعدادهای برتر کشور است.

نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه مدارس سمپاد با چالش‌هایی در حوزه نیروی انسانی و مسائل مالی مواجه هستند، گفت: برای رفع مشکلات نیروی انسانی ظرفیت استفاده از مدال‌آوران مسابقات جهانی به عنوان مدرس در این مدارس مورد توجه قرار گرفته است و پیگیری مشکلات این مراکز با جدیت دنبال می‌شود.

یزدی خواه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اختلاف نظرهای موجود میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما درباره مدیریت شبکه نمایش خانگی بیان کرد: در مجلس یازدهم تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد اما اجرای برخی بخش‌ها با مشکلاتی همراه بود و کمیته ویژه‌ای در کمیسیون فرهنگی مجلس برای بررسی مسائل و اشکالات قانونی این حوزه تشکیل شده و با مشارکت فعالان این عرصه و دستگاه‌های مرتبط موضوعات را برای رفع مشکلات بررسی می‌کند.

وی همچنین با اشاره به فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی خاطرنشان کرد: اینترنت ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارد اما استفاده نامناسب از آن می‌تواند آسیب‌هایی برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها به همراه داشته باشد.

نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: کمیسیون مشترکی با حضور نمایندگان کمیسیون‌های مختلف برای بررسی مسائل مرتبط با فضای مجازی تشکیل شده تا راهکارهای بهره‌گیری از ظرفیت‌های این حوزه و کاهش آسیب‌های آن بررسی شود.

یزدی خواه در پایان با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات در زمینه فضای مجازی کودکان و نوجوانان گفت: این موضوعات در حال پیگیری است و می‌توان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای فعالان فرهنگی و اجتماعی را نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی مجلس منتقل کرد.