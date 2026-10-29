علی فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نخستین مرحله مسابقات رنکینگ کشوری بدمینتون پسران زیر ۱۵ سال به میزبانی قم خبر داد و اظهار کرد: این رقابت‌ها با عنوان جام آفِلّه از ۱۱ تا ۱۴ آبان‌ماه در شهر قم برگزار می‌شود.

وی افزود: نزدیک به ۲۵۰ بدمینتون‌باز نوجوان از ۲۹ استان کشور در این دوره از مسابقات حضور پیدا می‌کنند و برای دستیابی به رتبه‌های برتر جدول رنکینگ کشوری با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

رئیس هیئت بدمینتون استان قم با اشاره به شرایط برگزاری این رویداد ورزشی بیان کرد: مسابقات در سالن تخصصی بدمینتون شادروان حامد فرهمند برگزار می‌شود و ورزشکاران شرکت‌کننده در این رقابت‌ها فرصت دارند توانایی‌های خود را در سطح ملی به نمایش بگذارند.

قم میزبان استعدادهای بدمینتون کشور می‌شود

فرجی با تأکید بر اهمیت توجه به رده‌های پایه در رشته بدمینتون اظهار کرد: برگزاری مسابقات کشوری در رده سنی زیر ۱۵ سال، زمینه مناسبی برای شناسایی استعدادهای برتر و فراهم‌کردن بستر رشد و پیشرفت ورزشکاران نوجوان در این رشته ورزشی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: حضور ورزشکارانی از ۲۹ استان کشور در این رویداد، فرصتی برای گردهمایی استعدادهای نوجوان بدمینتون ایران و رقابت آنان برای کسب جایگاه بهتر در رنکینگ کشوری فراهم می‌کند.

رئیس هیئت بدمینتون استان قم با اشاره به ظرفیت میزبانی این استان در رویدادهای ورزشی ملی افزود: میزبانی جام آفِلّه در راستای تقویت جایگاه قم در برگزاری مسابقات کشوری و حمایت از روند توسعه بدمینتون در رده‌های سنی پایه انجام می‌شود.

فرجی خاطرنشان کرد: قم با میزبانی این رقابت‌ها پذیرای ورزشکاران نوجوان از استان‌های مختلف کشور خواهد بود و این رویداد در مسیر پرورش نسل آینده بدمینتون ایران اهمیت دارد.