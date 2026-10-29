  1. استانها
  2. هرمزگان
۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

مرز رسمی اسکله بندرخمیر ابلاغ شد

مرز رسمی اسکله بندرخمیر ابلاغ شد

بندرعباس - فرماندار شهرستان خمیر از ابلاغ مرز رسمی اسکله بندرخمیر با تصویب هیئت وزیران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد زرهی فرماندار شهرستان خمیر از ابلاغ مرز رسمی اسکله بندرخمیر با تأیید هیئت وزیران خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با پیگیری‌های مستمر استاندار هرمزگان و همراهی نمایندگان مجلس و همکاری اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان محقق شده و گامی مهم در راستای تقویت زیرساخت‌های بندری و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و دریایی شهرستان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی دریا در اقتصاد شهرستان افزود: خمیر منطقه‌ای دریامحور است و معیشت بخش قابل‌توجهی از مردم این شهرستان، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، به دریا و فعالیت‌های بندری وابسته است.

فرماندار شهرستان خمیر ضمن قدردانی از پیگیری‌های مستمر استاندار هرمزگان و همراهی اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های بندری شهرستان، رفع موانع موجود و تقویت زیرساخت‌های موردنیاز برای رونق فعالیت‌های دریایی و اقتصادی تأکید کرد.

کد مطلب 6993608

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها