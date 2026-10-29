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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

پلیس قرچک محل دپوی ۹۰ میلیارد ریال کالای قاچاق را شناسایی کرد

پلیس قرچک محل دپوی ۹۰ میلیارد ریال کالای قاچاق را شناسایی کرد

قرچک- فرمانده انتظامی قرچک از شناسایی محل نگهداری لوازم آشپزخانه قاچاق به ارزش تقریبی ۹۰ میلیارد ریال خبر داد و بر تداوم برخورد با شبکه توزیع کالای قاچاق تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قاسم‌پور، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی محل دپوی لوازم آشپزخانه قاچاق به ارزش تقریبی ۹۰ میلیارد ریال توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرچک خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات تخصصی مأموران برای مقابله با قاچاق کالا اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرچک با پیگیری‌های پلیسی و انجام اقدامات هدفمند، محل نگهداری مقادیر قابل‌توجهی از لوازم آشپزخانه قاچاق را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی قرچک افزود: در بازرسی از محل شناسایی‌شده، انواع لوازم و تجهیزات آشپزخانه، از جمله وسایل نگهداری و نظم‌دهنده ظروف و مواد غذایی، کشف شد که ارزش تقریبی کالاهای مکشوفه ۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

قاسم‌پور با تأکید بر عزم پلیس برای مقابله با قاچاق کالا تصریح کرد: قاچاق علاوه بر ایجاد اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، به تولید و تجارت قانونی آسیب می‌زند و زمینه فعالیت‌های خارج از ضوابط را فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: شناسایی و برخورد با محل‌های نگهداری و توزیع کالاهای قاچاق با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

کد مطلب 6993613

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