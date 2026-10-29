وضعیت حفاظت از آثار تاریخی سنندج بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ آیت احمدی، ظهر پنجشنبه با حضور در سنندج از تعدادی از بناها و مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی این شهر بازدید کرد و در جریان وضعیت حفاظت از آثار و اموال فرهنگی قرار گرفت.

در این بازدید، موزه باستان‌شناسی سنندج، عمارت آصف معروف به خانه کُرد، عمارت خسروآباد، خانه حبیبی و مخازن نگهداری اموال فرهنگی مورد بررسی قرار گرفتند.

تأکید بر تقویت حفاظت از میراث تاریخی

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور در جریان این بازدید، ضمن آشنایی با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی سنندج، از بخش‌های مختلف مجموعه‌های مورد بازدید دیدن کرد و در جریان وضعیت حفاظت از بناها و آثار تاریخی قرار گرفت.

احمدی بیان کرد: صیانت از آثار تاریخی و اموال فرهنگی، از جمله مأموریت‌های اصلی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی به شمار می‌رود و مراقبت مستمر از این آثار، به‌ویژه در شرایطی که بناهای تاریخی در معرض آسیب و تهدید قرار دارند، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت پاسداری از میراث‌فرهنگی، حفاظت از آثار تاریخی و اموال فرهنگی را از اولویت‌های مأموریتی این یگان دانست و بر تقویت اقدامات حفاظتی و استمرار نظارت برای جلوگیری از آسیب به این سرمایه‌های ارزشمند تأکید کرد.

بناهای تاریخی سنندج روایتگر هویت فرهنگی کردستان

موزه باستان‌شناسی سنندج، عمارت آصف و عمارت خسروآباد از جمله آثار شاخص تاریخی و فرهنگی این شهر هستند که هر یک بخشی از پیشینه تاریخی، معماری و هویت فرهنگی کردستان را بازتاب می‌دهند.

عمارت آصف که با عنوان خانه کُرد شناخته می‌شود، از بناهای ارزشمند مرتبط با فرهنگ و معماری منطقه است و ظرفیت قابل‌توجهی برای معرفی آداب، سنت‌ها و پیشینه فرهنگی مردم کردستان دارد.

عمارت خسروآباد نیز به‌عنوان یکی از بناهای تاریخی شناخته‌شده سنندج، بخشی از هویت معماری این شهر را به نمایش می‌گذارد. موزه باستان‌شناسی سنندج نیز با نگهداری و معرفی آثار تاریخی، در شناخت پیشینه سکونت و تمدن در این منطقه نقش دارد.

خانه حبیبی و مخازن اموال فرهنگی نیز از دیگر بخش‌هایی بودند که در جریان این بازدید مورد توجه قرار گرفتند؛ مجموعه‌هایی که حفاظت اصولی از آنها برای نگهداری و انتقال آثار ارزشمند به نسل‌های آینده ضروری است.

ضرورت صیانت از بناهای تاریخی در شرایط تهدید

در پی تهاجم نظامی به کشور در اسفندماه ۱۴۰۴ و تداوم آن در فروردین‌ماه سال جاری، بخش‌هایی از هسته مرکزی و بافت تاریخی سنندج، از جمله عمارت آصف، عمارت خسروآباد و موزه باستان‌شناسی، در معرض تهدید قرار گرفتند و نگرانی‌هایی درباره حفاظت از این آثار ارزشمند به وجود آمد.

قرارگیری بناهای تاریخی در محدوده بافت‌های شهری، ضرورت توجه به وضعیت ایمنی، مراقبت مستمر و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را افزایش می‌دهد؛ چراکه آسیب به این آثار، افزون بر خسارت به بناها و اشیای تاریخی، بخشی از حافظه فرهنگی و هویت تاریخی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در چنین شرایطی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، تقویت سازوکارهای حفاظتی و توجه به وضعیت بناها و مخازن نگهداری اموال فرهنگی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش خطرهای احتمالی و حفاظت از میراث تاریخی مؤثر باشد.

میراث‌فرهنگی سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده

بناها و آثار تاریخی سنندج، علاوه بر ارزش معماری و تاریخی، از ظرفیت‌های مهم فرهنگی و گردشگری استان کردستان محسوب می‌شوند و معرفی شایسته آنها می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر گردشگران با پیشینه و هویت این منطقه را فراهم کند.

حفاظت از این آثار تنها به نگهداری از ساختمان‌ها و اشیای تاریخی محدود نمی‌شود، بلکه پاسداری از بخشی از هویت فرهنگی جامعه و انتقال تجربه‌ها و میراث گذشتگان به نسل‌های آینده را نیز در بر می‌گیرد.

بازدید فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور از مجموعه‌های تاریخی سنندج در همین چارچوب، فرصتی برای بررسی وضعیت حفاظتی این آثار و توجه به ضرورت مراقبت مستمر از سرمایه‌های فرهنگی استان فراهم کرد؛ سرمایه‌هایی که حفظ آنها نیازمند برنامه‌ریزی، نظارت مؤثر و همکاری دستگاه‌های مسئول است.