واحدی: میراث کردستان باید به موتور توسعه گردشگری تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد واحدی عصر جمعه در جریان سفر به استان کردستان، از تعدادی از بناهای تاریخی شهر سنندج از جمله عمارت خسروآباد، عمارت مشیردیوان، خانه کرد و انبار غله بازدید کرد و در جریان روند حفاظت و مرمت این مجموعه‌ها قرار گرفت.

واحدی در این بازدید با اشاره به جایگاه بناهای تاریخی کردستان اظهار کرد: این آثار تنها یادگارهایی از گذشته نیستند، بلکه بخشی از هویت فرهنگی استان و ظرفیتی مهم برای جذب گردشگر و معرفی توانمندی‌های تاریخی منطقه به شمار می‌روند.

وی با اشاره به عمارت خسروآباد سنندج افزود: این مجموعه از بناهای شاخص تاریخی کشور است و می‌تواند نقش مؤثری در روایت تاریخ و فرهنگ منطقه برای بازدیدکنندگان داشته باشد.

معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های وزارت میراث‌فرهنگی ادامه داد: خسروآباد در جریان حوادث اخیر آسیب‌هایی را متحمل شده و روند مرمت آن در حال انجام است؛ بنابراین استمرار اقدامات حفاظتی و توجه به صیانت از بناهای تاریخی استان باید با جدیت دنبال شود.

واحدی با بیان اینکه کردستان مجموعه‌ای متنوع از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی را در خود جای داده است، عنوان کرد: این ظرفیت‌ها می‌توانند زمینه حضور بیشتر گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کنند، مشروط بر اینکه حفاظت از آثار همزمان با معرفی و بهره‌برداری اصولی آنها دنبال شود.

وی تصریح کرد: نگاه به میراث‌فرهنگی نباید تنها به مرمت و نگهداری بناها محدود شود، بلکه معرفی درست آثار، ایجاد شرایط مناسب برای بازدید گردشگران و استفاده برنامه‌ریزی‌شده از ظرفیت آنها نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

معاون وزیر میراث‌فرهنگی تأکید کرد: حفاظت از بناهای تاریخی، علاوه بر صیانت از هویت و پیشینه فرهنگی استان، می‌تواند به ایجاد فرصت‌های جدید در حوزه گردشگری و رونق اقتصادی مناطق مختلف کردستان منجر شود.

واحدی با اشاره به ضرورت تداوم برنامه‌های حفاظتی و مرمتی در استان گفت: حفظ این سرمایه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، تأمین زیرساخت‌های لازم و همکاری مجموعه‌های مرتبط است تا آثار تاریخی کردستان بتوانند جایگاه واقعی خود را در چرخه گردشگری کشور به دست آورند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کردستان از ظرفیت‌های کم‌نظیری برخوردار است و اگر این داشته‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی به شکل صحیح معرفی و مدیریت شوند، می‌توانند به افزایش حضور گردشگران و تقویت جایگاه استان در بازار گردشگری کشور کمک کنند.