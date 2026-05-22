حیدری: صیانت از آثار تاریخی، تقویت هویت ملی و سرمایه اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین حیدری بعدازظهر جمعه با همراهی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، از عمارت تاریخی خسروآباد سنندج بازدید کرد.

در این بازدید، بخش‌های مختلف این بنای تاریخی، میزان خسارت‌های واردشده و روند اقدامات حفاظتی و مرمتی انجام‌شده مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از برنامه‌های استحکام‌بخشی و مرمت توسط مدیرکل میراث فرهنگی استان ارائه شد.

بازرس‌کل استان کردستان با اشاره به خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی به این مجموعه تاریخی، بر ضرورت تسریع در مرمت اصولی، رعایت ضوابط تخصصی و حفاظت از هویت فرهنگی استان تأکید کرد.

محمدامین حیدری حملات دشمن به زیرساخت‌های فرهنگی و تاریخی را مغایر با موازین انسانی و بین‌المللی دانست و افزود: مرمت علمی و دقیق آثار تاریخی باید با رعایت کامل ضوابط تخصصی میراث فرهنگی انجام شود.

حیدری همچنین با قدردانی از تلاش‌های مجموعه میراث فرهنگی استان، اظهار کرد: تمامی اقدامات حوزه میراث فرهنگی باید در چارچوب قوانین و مقررات و در مسیر خدمت‌رسانی به مردم دنبال شود.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از بناها و آثار تاریخی تصریح کرد: صیانت از آثار تاریخی، عامل مهمی در تقویت هویت ملی و افزایش سرمایه اجتماعی کشور است.

بر اساس این گزارش، پیش از این نیز از سوی بازرسی کل استان کردستان، نامه هشداری درباره ضرورت تسریع در اقدامات حفاظتی و صیانت از عمارت تاریخی خسروآباد به اداره‌کل میراث فرهنگی استان ارسال شده بود.

در پایان این بازدید، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان نیز با قدردانی از نگاه ویژه و دغدغه‌مند بازرس‌کل استان، این پیگیری‌ها را در تسریع روند تصمیم‌گیری‌ها و رفع موانع موجود در مسیر مرمت و حفاظت از آثار تاریخی استان مؤثر دانست.