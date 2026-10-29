محموله کالای قاچاق در بندر ریگ کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان گناوه در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز در عملیات های مشترک با فرمانده دریابانی طی عملیات دقیق اطلاعاتی و رصد مستمر مسیرهای تردد شناورهای مشکوک، موفق شدند دو فروند شناور تجاری حامل محموله کالای قاچاق را در سواحل بندر ریگ شناسایی و توقیف کنند.

وی افزود: این محموله قاچاق شامل انواع پوشاک و لوازم خانگی با برند های متفاوت بود، که قاچاقچیان آنها را بدون هرگونه مدارک قانونی از مسیرهای فرعی وارد مرزهای آبی کرده بودند که در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام ماندند.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر ارزش مالی این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۵۰ میلیارد ریال عنوان و بیان کرد: در این رابطه ۴ متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.