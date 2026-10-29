به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ محمدرضا قائمی‌نژاد اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه‌ساز و تازه‌احداث، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران تجسس کلانتری ۱۱ و پاسگاه ایرج قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات میدانی و بررسی صحنه‌های سرقت، سارق سابقه‌دار را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین با بیان اینکه متهم در عملیاتی ضربتی و هنگام سرقت دستگیر شد، گفت: متهم به همراه یک دستگاه جوش سرقتی دستگیر شد.

قائمی‌نژاد تصریح کرد: متهم در بازجویی‌ها به ۱۷ فقره سرقت از ساختمان‌های در حال احداث در سطح شهرستان و حوزه استحفاظی پاسگاه ایرج اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.