طهماسبی: روایتگری دقیق، سلاح مقابله با جنگ شناختی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر پنجشنبه در مراسم اختتامیه پنجمین رویداد ملی عکاسی با اشاره به نقش رسانه‌ها و هنر در مقابله با جنگ شناختی، روایت مستند رویدادها را یکی از ابزارهای مهم آگاهی‌بخشی به جامعه دانست و بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع تأکید کرد.

وی در مراسم مرتبط با دومین کنگره ملی چهار هزار شهید استان گلستان اظهار کرد: امروز مسجد جامع گلشن گرگان فراتر از یک مکان عبادی، به پایگاهی برای پیگیری مسائل اجتماعی، فرهنگی و معیشتی مردم تبدیل شده است و در حوزه‌هایی مانند تأمین سبد کالا، آزادی زندانیان و فعالیت‌های فرهنگی به مردم خدمت‌رسانی می‌کند.

استاندار گلستان با اشاره به برگزاری دومین کنگره ملی چهار هزار شهید استان افزود: این کنگره با هدایت و رهنمودهای آیت‌الله نورمفیدی، نماینده ولی‌فقیه در استان، دنبال شده و در جریان آن بیش از پنج هزار برنامه در شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاهای گلستان برگزار شده است.

طهماسبی با اشاره به رویداد ملی عکاسی «نگاه سرخ» گفت: این رویداد در دوره‌های گذشته به بازنمایی فرهنگ عاشورا پرداخته بود، اما در دوره اخیر، عکاسان به ثبت و روایت رویدادهای مرتبط با جنگ و حوادث اخیر پرداختند و هنرمندانی از بیش از ۲۰ استان کشور در آن مشارکت کردند.

وی با بیان اینکه میدان تقابل قدرت‌ها از عرصه جغرافیا و تجهیزات نظامی به حوزه ادراک و روایت‌ها نیز گسترش یافته است، افزود: امروز رسانه‌ها، عکس‌ها و شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در شکل‌دهی به افکار عمومی دارند و روایت مستند می‌تواند واقعیت رویدادها را به جامعه و مخاطبان جهانی منتقل کند.

استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت پیشگامی در روایت رویدادها گفت: اطلاع‌رسانی به‌موقع و دقیق، اعتماد عمومی را تقویت می‌کند و مانع از آن می‌شود که روایت‌های رسانه‌های بیگانه بدون ارائه تصویری روشن از واقعیت‌ها بر افکار عمومی تأثیر بگذارند.

طهماسبی با اشاره به ابعاد مختلف جنگ‌های امروز ادامه داد: تقابل‌ها دیگر تنها به میدان نظامی محدود نیست و حوزه‌هایی مانند رسانه، افکار عمومی، فناوری و فضای سایبری، انرژی، زیرساخت، اقتصاد و دیپلماسی را نیز دربرمی‌گیرد؛ ازاین‌رو، روایتگری آگاهانه و مستند اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه گاهی یک تصویر می‌تواند واقعیت یک رویداد را روشن‌تر از صفحات متعدد کتاب بیان کند، بر ضرورت حمایت از فعالیت‌های هنری و رسانه‌ای تأکید کرد و نقش عکاسان و فعالان اطلاع‌رسانی را در ثبت واقعیت‌ها و افزایش آگاهی عمومی مهم دانست.

استاندار گلستان از تلاش‌های کانون فرهنگی هنری و مذهبی مسجد جامع گلشن در خدمت‌رسانی به مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، قدردانی کرد و نقش این مجموعه را در پیگیری مسائل اجتماعی و فرهنگی استان مورد توجه قرار داد.