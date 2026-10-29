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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۳۷

پیش‌بینی برداشت ۴۰۰۰ تن برنج سفید در شهرستان سیروان

پیش‌بینی برداشت ۴۰۰۰ تن برنج سفید در شهرستان سیروان

ایلام - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام از پیش‌بینی برداشت چهار هزار تن برنج سفید در شهرستان سیروان خبر داد.

علیرضا طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان سیروان با ۱۱۰ هکتار انار و ۱۲۵۰ هکتار اراضی شالی، یکی از قطب‌های تولید انار و برنج استان است.

وی با بیان اینکه این شهرستان استعداد خوبی در توسعه باغات و کشت شالی دارد، افزود: پیش‌بینی می‌کنیم امسال نزدیک به ۴۰۰۰ تن برنج سفید از مزارع سیروان برداشت شود.

طولابی افزود: در برنامه هفتم توسعه، توسعه باغات و کشت شالی سیروان مورد توجه قرار گرفته و با راه‌اندازی ایستگاه‌های پمپاژ و استفاده از ظرفیت‌های موجود، سطوح کشت و تولید این شهرستان به‌طور قابل ملاحظه افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه هدف ما این است که سیروان به یکی از قطب‌های تولید انار و برنج در سطح ملی تبدیل شود، تصریح کرد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی می‌تواند ظرفیت‌های کشاورزی منطقه را بیشتر معرفی کند.

کد مطلب 6993814

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