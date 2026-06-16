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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

در حاشیه جام تختی؛

هدایتی گام اول را محکم برداشت؛ میرزازاده در انتخابی تیم ملی شکست خورد

هدایتی گام اول را محکم برداشت؛ میرزازاده در انتخابی تیم ملی شکست خورد

در حاشیه مسابقات کشتی فرنگی جام تختی، امین میرزازاده و فردین هدایتی برای کسب دوبنده تیم ملی در رقابت‌های جهانی رودرروی هم قرار گرفتند که در نهایت هدایتی به برتری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از مسابقات جام تختی به میزبانی کرمان، انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم بین امین میرزازاده و فردین هدایتی برای کسب دوبنده تیم ملی برگزار شد که در پایان فردین هدایتی با نتیجه ۵ بر یک پیروز میدان شد. امین میرزازاده برای قطعی کردن دوبنده تیم ملی تنها به یک پیروزی نیاز داشت و فردین هدایتی به دو پیروزی نیاز دارد و طبق تصمیم‌گیری کادر فنی، برنده این مسابقات راهی مسابقات جهانی و بازنده به بازی‌های آسیایی ناگویا اعزام خواهند شد.

این دو فرنگی‌کار سال گذشته و در جریان رقابت‌های جام تختی در شیراز به مصاف هم رفتند؛ دیداری نزدیک و نفس‌گیر که در نهایت با برتری ۲ بر یک امین میرزازاده به پایان رسید. تانک بختیار پس از آن پیروزی، راهی رقابت‌های قهرمانی جهان شد و با نمایشی مقتدرانه، طلای جهان را از آن خود کرد تا جایگاهش را به‌عنوان مرد اول سنگین‌وزن کشتی فرنگی دنیا تثبیت کند.

مسابقات جهانی ۲ تا ۱۰ آبان به میزبانی قزاقستان برگزار خواهد شد و ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در این مسابقه به شرح زیر است:

پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا در ۶۰ کیلوگرم، محمدمهدی کشتکار در ۶۳ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در ۶۷ کیلوگرم، دانیال سهرابی در ۷۲ کیلوگرم، علی اسکو در ۷۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در ۸۲ کیلوگرم، علیرضا مهمدی در ۸۷ کیلوگرم و محمدهادی ساروی در ۹۷ کیلوگرم خواهد بود.

کد مطلب 6861736
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
      7 7
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      در حال حاضر فردین هدایتی یه سر گردن از امین عزیز بالاترست.
    • شیرشاه IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
      11 1
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      دیدار فردین و امین قهرمان جهان را معرفی میکند. ما خاطرات خوبی با پهلوان امین داریم اما اینبار میخواهیم با فردین بدرخشیم
    • Majid IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
      1 0
      پاسخ
      فردین هدایتی عالی بود
      • رضا ..شفیعی.. اردستانی IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
        0 0
        هیچ نیرویی بالاتر از قدرت جوانی نیست و فردین در عنفوان جوانی و اوج شهرت و قدرت بسر می‌برد..انشالله که حد اکثر استفاده را از نیروی جوانی اش ببرد ..
    • داوود IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
      2 0
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      با یه برد که نمیشه گفت هدایتی بهتره،اما تانک بختیاری بارها ارزششو ثابت کرده
    • محمد IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
      4 0
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      امین جان تو هنوز هم برای ما تانک نه بختیاری بلکه تانک ایرانی

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