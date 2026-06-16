هدایتی گام اول را محکم برداشت؛ میرزازاده در انتخابی تیم ملی شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از مسابقات جام تختی به میزبانی کرمان، انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم بین امین میرزازاده و فردین هدایتی برای کسب دوبنده تیم ملی برگزار شد که در پایان فردین هدایتی با نتیجه ۵ بر یک پیروز میدان شد. امین میرزازاده برای قطعی کردن دوبنده تیم ملی تنها به یک پیروزی نیاز داشت و فردین هدایتی به دو پیروزی نیاز دارد و طبق تصمیم‌گیری کادر فنی، برنده این مسابقات راهی مسابقات جهانی و بازنده به بازی‌های آسیایی ناگویا اعزام خواهند شد.

این دو فرنگی‌کار سال گذشته و در جریان رقابت‌های جام تختی در شیراز به مصاف هم رفتند؛ دیداری نزدیک و نفس‌گیر که در نهایت با برتری ۲ بر یک امین میرزازاده به پایان رسید. تانک بختیار پس از آن پیروزی، راهی رقابت‌های قهرمانی جهان شد و با نمایشی مقتدرانه، طلای جهان را از آن خود کرد تا جایگاهش را به‌عنوان مرد اول سنگین‌وزن کشتی فرنگی دنیا تثبیت کند.

مسابقات جهانی ۲ تا ۱۰ آبان به میزبانی قزاقستان برگزار خواهد شد و ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در این مسابقه به شرح زیر است:

پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا در ۶۰ کیلوگرم، محمدمهدی کشتکار در ۶۳ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در ۶۷ کیلوگرم، دانیال سهرابی در ۷۲ کیلوگرم، علی اسکو در ۷۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در ۸۲ کیلوگرم، علیرضا مهمدی در ۸۷ کیلوگرم و محمدهادی ساروی در ۹۷ کیلوگرم خواهد بود.