حمیدرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سه ماهه ابتدایی سال جاری ۱۳ کیلومتر حفاظ بتنی (نیوجرسی) و هزار و ۶۰۰ متر روشنایی طولی در سطح جاده‌های استان اجرا شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر با بیان اینکه ارتقای ایمنی محورها و کاهش تصادفات جاده‌ای از اولویت‌های اصلی این اداره کل است، اظهار کرد: همچنین روشنایی نقطه‌ای در سه مقطع حادثه‌خیز اجرایی شده است.

حیدری با تأکید بر اهمیت اجرای خط کشی، نصب تجهیزات هدایت مسیر و تابلوهای اطلاعاتی، تصریح کرد: در سه ماهه امسال، ۳۴۸ کیلومتر خط کشی محورها اجرا و ۲۰۰ متر مربع تابلو اطلاعاتی با هدف تسهیل مسیریابی و ارتقای ضریب ایمنی رانندگان در محورهای استان نصب شده است.

وی در خصوص اقدامات شاخص در حوزه حفاظ ایمنی نیز گفت: یکی از راهکارهای مؤثر در پیشگیری از حوادث ناگوار جاده‌ای، نصب حفاظ‌های بتنی است که در همین راستا، ۱۳ کیلومتر حفاظ بتنی (نیوجرسی) در نقاط پرتردد و حادثه‌خیز استان بوشهر اجرا شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر اضافه کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر با تکیه بر توان نیروهای متخصص، تجهیزات راهداری و برنامه‌ریزی مستمر، روند اجرای پروژه‌های نگهداری و ایمن‌سازی راه‌ها را با شتاب بیشتری ادامه خواهد داد تا ضمن ارتقای سطح ایمنی محورهای مواصلاتی، زمینه سفرهای ایمن، روان و مطمئن برای تمامی هموطنان فراهم شود.