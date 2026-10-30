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۸ آبان ۱۴۰۵، ۷:۴۹

انفجار گاز در یک مجتمع مسکونی در تبریز ۲ مصدوم بر جای گذاشت

انفجار گاز در یک مجتمع مسکونی در تبریز ۲ مصدوم بر جای گذاشت

تبریز- وقوع انفجار در یک مجتمع مسکونی در محدوده فلکه دامپزشکی تبریز، دو مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این حادثه شامگاه پنجشنبه و در ساعات پایانی شب در مجتمع مسکونی شهید کریمی واقع در میدان دامپزشکی تبریز رخ داد و بر اساس گزارش‌های اولیه، احتمال می‌رود نشت گاز علت وقوع انفجار بوده باشد.

پس از وقوع حادثه، نیروهای آتش‌نشانی و اورژانس در محل حاضر شدند و اقدامات امدادی را آغاز کردند. دو مصدوم این حادثه نیز پس از دریافت خدمات اولیه به مراکز درمانی انتقال یافتند.

بر اساس اطلاعات اولیه، تاکنون گزارشی از فوت افراد در این حادثه دریافت نشده و علت دقیق انفجار و میزان خسارات احتمالی هنوز اعلام نشده است.

کد مطلب 6994054

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