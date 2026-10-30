مهدی ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته معجزه پیامبر اسلام (ص) در مقایسه با معجزات سایر پیامبران، جاودانگی قرآن کریم است؛ چراکه معجزاتی مانند عصای حضرت موسی (ع) و زنده کردن مردگان به دست حضرت عیسی (ع) مربوط به دوران حیات آن پیامبران بود، اما قرآن کریم معجزه‌ای ماندگار و جاویدان است که تا روز قیامت باقی خواهد ماند.

وی افزود: یکی از نمونه‌های روشن اعجاز قرآن کریم، پیشگویی‌هایی است که در این کتاب آسمانی بیان شده و در طول تاریخ تحقق یافته و همچنان تحقق خواهد یافت. خداوند در سوره نصر به پیامبر اسلام (ص) وعده می‌دهد که با یاری و پیروزی الهی، مردم گروه‌گروه وارد دین اسلام خواهند شد؛ وعده‌ای که پس از فتح مکه محقق شد و در طلیعه ظهور حضرت صاحب‌الامر (عج) نیز جلوه دیگری از آن را شاهد خواهیم بود.

رئیس شعبه پنج دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان خاطرنشان کرد: خداوند در قرآن کریم وعده داده است که پیامبران و انسان‌های مؤمن را یاری خواهد کرد؛ همان‌گونه که حضرت نوح (ع) را از طوفان نجات داد، حضرت ابراهیم (ع) را از آتش رهایی بخشید و پیامبر اسلام (ص) را در شرایط دشوار، از جمله در ماجرای غار ثور، مورد حمایت و نصرت خود قرار داد.

ملایی تصریح کرد: نصرت الهی تنها شامل پیامبران نیست، بلکه مؤمنان نیز در صورت یاری دین خدا و پایداری در مسیر حق از این وعده الهی بهره‌مند می‌شوند. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»؛ به این معنا که اگر دین خدا را یاری کنید و در مسیر حق استقامت داشته باشید، خداوند نیز شما را یاری خواهد کرد.

وی بیان کرد: یاری خداوند به معنای آن نیست که خداوند به کمک کسی نیاز دارد، بلکه منظور آن است که انسان‌ها با اجرای دستورات الهی، اطاعت از فرامین خداوند و تحقق ارزش‌های دینی در جامعه، زمینه بهره‌مندی از نصرت الهی را فراهم کنند.

رئیس شعبه پنج دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ادامه داد: یکی از جلوه‌های نصرت الهی را می‌توان در بارندگی‌های اخیر و بهبود وضعیت منابع آبی کشور مشاهده کرد. در شرایطی که پیش از این با خشکسالی و کاهش ذخایر سدها مواجه بودیم و نگرانی‌هایی درباره تأمین آب وجود داشت، بارندگی‌ها موجب افزایش ذخایر آبی، شادابی طبیعت و فراهم شدن زمینه فعالیت مجدد کشاورزان و دامداران شد.

ملایی اضافه کرد: از دیگر جلوه‌های نصرت الهی، ایجاد وحدت و همدلی میان مردم است. دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با ایجاد اختلاف، کینه و تفرقه میان مردم، انسجام جامعه را تضعیف کنند، اما در شرایط دشوار، مردم با کنار گذاشتن اختلافات و قرار گرفتن زیر یک پرچم، اتحاد و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند. خداوند نیز در قرآن کریم به نعمت الفت میان دل‌ها اشاره کرده و آن را عاملی برای تبدیل شدن انسان‌ها به برادران یکدیگر دانسته است.

وی یادآور شد: تفرقه یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های جوامع اسلامی است و دشمنان نیز همواره از این راه برای تضعیف ملت‌ها و دستیابی به منابع و منافع آنان استفاده کرده‌اند؛ ازاین‌رو حفظ وحدت، کنار گذاشتن کینه‌ها و تقویت همدلی و برادری از ضرورت‌های مهم جامعه اسلامی است. همچنین مقام معظم رهبری در پیام خود به دانشجویان بر ضرورت اتحاد، علم‌آموزی، تلاش و حرکت در مسیر دستیابی به قله‌های پیشرفت تأکید کرده‌اند.

ملایی با اشاره به دیگر جلوه‌های نصرت الهی گفت: پیروزی در برابر دشمن، ناکام ماندن نقشه‌های نظامی و شکستن هیمنه قدرت‌هایی که خود را شکست‌ناپذیر معرفی می‌کردند، از دیگر جلوه‌های نصرت الهی است. آنچه اهمیت دارد، حفظ روحیه استقامت و ایمان در برابر فشارها و تهدیدهاست.

رئیس شعبه پنج دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تأکید کرد: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ رَمَی»؛ این آیه یادآور آن است که مؤمنان باید در کنار تلاش و مجاهدت خود، به قدرت و یاری الهی نیز ایمان داشته باشند و بدانند که پیروزی نهایی در سایه ایمان، استقامت و توکل بر خداوند حاصل می‌شود.