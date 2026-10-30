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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

قاتل شهردار جونقان دستگیر شد

قاتل شهردار جونقان دستگیر شد

شهرکرد- رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: با پیگیری‌های مستمر مقام قضایی و تلاش مؤثر ضابطان، متهم اصلی پرونده  شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسین حسینی اظهار کرد: در پی وقوع حادثه قتل شهردار شهر جونقان در شهرستان فارسان، بلافاصله موضوع در دستور کار مراجع قضایی و انتظامی قرار گرفت و با صدور دستورات قضایی لازم، اقدامات تخصصی و عملیاتی برای شناسایی، تعقیب و دستگیری عامل یا عاملان این جنایت آغاز شد.

وی تصریح کرد: با پیگیری‌های مستمر مقام قضایی و تلاش مؤثر ضابطان، متهم اصلی پرونده شناسایی و دستگیر شد و پس از انجام تحقیقات اولیه و اقرار به ارتکاب قتل، با دستور قضایی روانه زندان شد.

حسینی بیان داشت: بر اساس بررسی‌های اولیه و اظهارات متهم، انگیزه ارتکاب جرم، اختلافات و مسائل شخصی عنوان شده است؛ با این حال، ابعاد مختلف موضوع، انگیزه دقیق ارتکاب قتل و سایر جزئیات مرتبط، همچنان در چارچوب تحقیقات قضایی در حال بررسی است و اظهارات متهم تا زمان تکمیل تحقیقات و احراز قضایی، ملاک نهایی تشخیص انگیزه جرم نخواهد بود.

کد مطلب 6994138

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