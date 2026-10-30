به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جابر عزیزی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بیله سوار، با اشاره به تحولات اخیر و مواضع متناقض مقامات آمریکایی در قبال جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: مجموعه اظهارات و رفتارهای متناقض مسئولان آمریکایی از استیصال و سردرگمی تصمیم‌گیران کاخ سفید در مواجهه با ایران حکایت دارد.

وی با اشاره به تناقض‌گویی‌های مقامات آمریکایی درباره احتمال حمله نظامی، مذاکره و ارسال پیام از طریق واسطه‌ها افزود: تهدیدهای اخیر آمریکا بیش از آنکه نشان‌دهنده وجود یک راهبرد منسجم نظامی باشد، بیانگر تلاش دولت آمریکا برای مدیریت افکار عمومی داخلی، فشار روانی بر ایران و تأثیرگذاری بر فضای سیاسی و انتخاباتی این کشور است.

امام جمعه بیله‌سوار با اشاره به سه محور اصلی راهبرد آمریکا شامل تهدید روانی برای امتیازگیری، پنهان‌سازی بن‌بست در مواجهه با ایران و آزمودن اراده جمهوری اسلامی، تصریح کرد: حتی اعتراف برخی مقامات آمریکایی به تداوم بن‌بست در پرونده ایران، نشان می‌دهد که واشنگتن در تحقق اهداف خود با مشکلات جدی مواجه شده است.

حجت الاسلام عزیزی با تأکید بر اینکه تلاش آمریکا برای ارسال پیام و استفاده از میانجی‌ها، از جمله با هدف مدیریت بازار جهانی نفت و کنترل تبعات اقتصادی تنش‌ها صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: ملت ایران نباید فریب فضاسازی‌ها و عملیات روانی دشمن را بخورد؛ در این مقطع باید هوشیار بود، ساده‌انگاری نکرد و از مواضع اصولی عقب‌نشینی نداشت. در روزهای اخیر، ابعاد ناتوانی و سردرگمی آمریکا در تصمیم‌گیری بیش از گذشته آشکار شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت هشتم آبان، سالروز شهادت دانش‌آموز بسیجی محمدحسین فهمیده و آغاز هفته بسیج دانش‌آموزی، گفت: آشنایی با تفکر و مکتب بسیجی، امروز یک ضرورت اساسی برای نوجوانان و جوانان است و هر اندازه این فرهنگ در جامعه توسعه یابد، امید دشمنان برای تأثیرگذاری بر نسل آینده کاهش خواهد یافت.

۱۳ آبان؛ روز ماندگار شکست هیمنه استکبار

امام جمعه بیله‌سوار با تبریک فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، این روز را از مقاطع مهم و سرنوشت‌ساز تاریخ انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا یکی از روزهای تحقیر استکبار جهانی و شکسته‌شدن هیمنه پوشالی آمریکا بود؛ اتفاقی تاریخی که آثار و پیامدهای آن همچنان در رفتار خصمانه آمریکا علیه ملت ایران مشاهده می‌شود.

عزیزی همچنین با گرامیداشت ۱۴ آبان، روز فرهنگ عمومی، شورای فرهنگ عمومی را یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های سیاست‌گذاری و فرهنگ‌سازی کشور عنوان کرد و افزود: این شورا در صورت برخورداری از ضمانت اجرایی برای تحقق مصوبات و پیگیری مستمر تصمیمات، می‌تواند منشأ تحولات اساسی در عرصه فرهنگی جامعه باشد.

مطالبه توجه جدی به زیرساخت‌های ورزش و جوانان بیله‌سوار

وی در ادامه با اشاره به کمبودها و مشکلات اداره ورزش و جوانان شهرستان بیله‌سوار، خواستار توجه ویژه مسئولان استانی و شهرستانی به مسائل و نیازهای این حوزه شد و تأکید کرد: توسعه امکانات ورزشی و فراهم‌کردن بستر مناسب برای فعالیت جوانان باید مورد اهتمام جدی دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

لزوم رسیدگی به سیل‌زدگان منطقه

امام جمعه بیله‌سوار در پایان با اشاره به مشکلات ناشی از وقوع سیل در منطقه، بر ضرورت رسیدگی فوری و حمایت مؤثر از حادثه‌دیدگان تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان و دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان به خسارت‌دیدگان و تسریع در روند کمک‌رسانی و جبران خسارات شد.