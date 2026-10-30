تبلیغات موتورسیکلت بدون پلاک و گواهینامه مجاز نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی اسد، جانشین پلیس راهور فراجا، با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات قانونی برای تردد تمامی وسایل نقلیه موتوری اظهار کرد: تمامی وسایل نقلیه موتوری، صرف‌نظر از حجم موتور، ظرفیت و نوع کاربری، برای تردد در معابر عمومی باید شماره‌گذاری شده و دارای پلاک معتبر باشند.

این مقام انتظامی افزود: علاوه بر الزام شماره‌گذاری، رانندگان و راکبان نیز موظف‌اند متناسب با نوع وسیله نقلیه‌ای که از آن استفاده می‌کنند، گواهینامه رانندگی معتبر و مجاز دریافت کنند و هیچ وسیله نقلیه موتوری از این الزامات قانونی مستثنا نیست.

جانشین پلیس راهور فراجا با اشاره به فراهم شدن امکان دریافت گواهینامه موتورسیکلت سبک برای نوجوانان از سن 16 سالگی گفت: پلیس راهور با ایجاد ظرفیت آموزشی در آموزشگاه‌های رانندگی، این امکان را فراهم کرده است تا متقاضیان واجد شرایط از سن 16 سالگی با طی مراحل قانونی و آموزشی، شامل آموزش مقررات و آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و همچنین آموزش عملی، پس از احراز شرایط لازم گواهینامه متناسب با موتورسیکلت سبک را دریافت کنند.

سردار کرمی اسد تصریح کرد: بنابراین، ادعاهایی مبنی بر اینکه برخی موتورسیکلت‌ها برای تردد در معابر نیازی به پلاک یا گواهینامه ندارند، مبنای قانونی ندارد و صرفاً در قالب تبلیغات مطرح می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: شهروندان نباید تحت تأثیر چنین تبلیغاتی قرار بگیرند و با تصور معافیت از الزامات قانونی، اقدام به خرید یا استفاده از این وسایل نقلیه کنند؛ چراکه تردد بدون پلاک و گواهینامه مجاز می‌تواند موجب مواجهه با تخلفات و مسئولیت‌های قانونی شود.