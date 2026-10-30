اقتدار روزافزون ایران راز دشمنی آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر نصیری، علت اصلی دشمنی آمریکا با ایران را اقتدار روزافزون کشور دانست و گفت: گرچه خودشیفتگی ترامپ و تأثیرپذیری‌اش از نتانیاهو بی‌تأثیر نیست، اما آمریکا از اقتدار ایران به‌شدت نگران است.

وی ثروت و موقعیت استثنایی ایران، حسرت آمریکا برای بازگشت به دوران سلطه، قدرت هسته‌ای توقف‌ناپذیر، قدرت نظامی و دفاعی، انسجام ملی تحت فرمان رهبری، قدرت منطقه‌ای، هراس از تکرار انقلاب و قدرت نشئت‌گرفته از باور به مهدویت را از عوامل این اقتدار برشمرد.

حجت الاسلام نصیری بر ضرورت تربیت کودکان و نوجوانان تأکید کرد و پرورش خودباوری، کنجکاوی، روحیه کار جمعی، تعاون و علاقه به مطالعه را ضروری دانست.

وی فرهنگ را مؤثرترین عنصر موجودیت هر جامعه خواند و گفت: اگر فرهنگ منحرف شود، حتی قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی هم مانع آسیب‌های جدی نمی‌شود. فرهنگ عمومی از رفتارهای عمومی مردم و عرف جامعه ساخته می‌شود و به رابطه افراد و دولت نیز مرتبط است.

امام جمعه موقت هیر در پایان خاطرنشان کرد: فرهنگ از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود؛ اگر خانواده سالم باشد، جامعه سالم خواهد بود و باید برای تربیت صحیح کودکان و انتقال ارزش‌های فرهنگی اهتمام ویژه داشت.