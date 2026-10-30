ایران برای هر سناریوی دشمن آمادگی کامل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید بهنام منافی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه لاهرود که با حضور نمازگزاران، زائران و مجاوران حرم مطهر امامزاده سید ابراهیم ابن موسی کاظم(ع) برگزار شد، با اشاره به اهمیت تقوا در زندگی فردی و اجتماعی، اظهار کرد: تقوای الهی زمینه‌ساز بهره‌مندی از امداد و یاری خداوند متعال است و انسان باتقوا در مسیر حق از حمایت الهی برخوردار می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از گناه افزود: ترک گناه و پایبندی به دستورات الهی از جلوه‌های عملی یاری امام زمان(عج) است و منتظران واقعی باید با اصلاح رفتار و تقویت تقوای فردی و اجتماعی، زمینه‌های تحقق جامعه منتظر را فراهم کنند.

امام جمعه لاهرود با اشاره به آثار معنوی نماز جمعه بیان کرد: نماز جمعه از جایگاه ویژه‌ای در تعالیم اسلامی برخوردار است و حضور در این فریضه عبادی و سیاسی، زمینه تقویت ایمان، افزایش آگاهی دینی و آمادگی معنوی انسان برای مواجهه با دشواری‌های دنیا و آخرت را فراهم می‌کند.

حجت‌الاسلام منافی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایام فاطمیه، حضرت فاطمه زهرا(س) را نماد حیا، عفت و پاکدامنی دانست و تصریح کرد: سیره و شخصیت آن بانوی بزرگوار، الگویی ماندگار برای زنان و دختران جامعه اسلامی است و شناخت ابعاد شخصیتی ایشان می‌تواند در ترویج ارزش‌های اخلاقی و تحکیم فرهنگ عفاف مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه بانوان سنگر ایمان و پیشران حیا و عفت در جامعه هستند، بر ضرورت توجه به نقش زنان در انتقال ارزش‌های دینی به نسل‌های آینده تأکید کرد و گفت: تقویت فرهنگ عفاف و پاکدامنی نیازمند الگوبرداری از سیره اهل‌بیت(ع)، آگاهی‌بخشی و توجه به نقش خانواده در تربیت نسل مؤمن و مسئولیت‌پذیر است.

امام جمعه لاهرود همچنین با اشاره به شرایط کشور و تهدیدهای دشمنان، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران برای مواجهه با سناریوهای مختلف دشمن آمادگی کامل دارد و حفظ هوشیاری، تقویت وحدت ملی و اتکا به توانمندی‌های داخلی از عوامل مهم در صیانت از امنیت و اقتدار کشور به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام منافی در پایان با اشاره به جایگاه بسیج دانش‌آموزی در نظام تربیتی کشور، این مجموعه را بستری برای پرورش نسل مؤمن، انقلابی و مسئولیت‌پذیر دانست و بر اهمیت تربیت اعتقادی و اخلاقی دانش‌آموزان و تقویت روحیه تعهد، بصیرت و مسئولیت‌پذیری در میان آنان تأکید کرد.