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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰

ایران برای هر سناریوی دشمن آمادگی کامل دارد

ایران برای هر سناریوی دشمن آمادگی کامل دارد

اردبیل- امام جمعه لاهرود گفت: جمهوری اسلامی ایران برای مواجهه با سناریوهای مختلف دشمن آمادگی کامل دارد و حفظ وحدت ملی از عوامل مهم صیانت از اقتدار کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید بهنام منافی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه لاهرود که با حضور نمازگزاران، زائران و مجاوران حرم مطهر امامزاده سید ابراهیم ابن موسی کاظم(ع) برگزار شد، با اشاره به اهمیت تقوا در زندگی فردی و اجتماعی، اظهار کرد: تقوای الهی زمینه‌ساز بهره‌مندی از امداد و یاری خداوند متعال است و انسان باتقوا در مسیر حق از حمایت الهی برخوردار می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از گناه افزود: ترک گناه و پایبندی به دستورات الهی از جلوه‌های عملی یاری امام زمان(عج) است و منتظران واقعی باید با اصلاح رفتار و تقویت تقوای فردی و اجتماعی، زمینه‌های تحقق جامعه منتظر را فراهم کنند.

امام جمعه لاهرود با اشاره به آثار معنوی نماز جمعه بیان کرد: نماز جمعه از جایگاه ویژه‌ای در تعالیم اسلامی برخوردار است و حضور در این فریضه عبادی و سیاسی، زمینه تقویت ایمان، افزایش آگاهی دینی و آمادگی معنوی انسان برای مواجهه با دشواری‌های دنیا و آخرت را فراهم می‌کند.

حجت‌الاسلام منافی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایام فاطمیه، حضرت فاطمه زهرا(س) را نماد حیا، عفت و پاکدامنی دانست و تصریح کرد: سیره و شخصیت آن بانوی بزرگوار، الگویی ماندگار برای زنان و دختران جامعه اسلامی است و شناخت ابعاد شخصیتی ایشان می‌تواند در ترویج ارزش‌های اخلاقی و تحکیم فرهنگ عفاف مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه بانوان سنگر ایمان و پیشران حیا و عفت در جامعه هستند، بر ضرورت توجه به نقش زنان در انتقال ارزش‌های دینی به نسل‌های آینده تأکید کرد و گفت: تقویت فرهنگ عفاف و پاکدامنی نیازمند الگوبرداری از سیره اهل‌بیت(ع)، آگاهی‌بخشی و توجه به نقش خانواده در تربیت نسل مؤمن و مسئولیت‌پذیر است.

امام جمعه لاهرود همچنین با اشاره به شرایط کشور و تهدیدهای دشمنان، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران برای مواجهه با سناریوهای مختلف دشمن آمادگی کامل دارد و حفظ هوشیاری، تقویت وحدت ملی و اتکا به توانمندی‌های داخلی از عوامل مهم در صیانت از امنیت و اقتدار کشور به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام منافی در پایان با اشاره به جایگاه بسیج دانش‌آموزی در نظام تربیتی کشور، این مجموعه را بستری برای پرورش نسل مؤمن، انقلابی و مسئولیت‌پذیر دانست و بر اهمیت تربیت اعتقادی و اخلاقی دانش‌آموزان و تقویت روحیه تعهد، بصیرت و مسئولیت‌پذیری در میان آنان تأکید کرد.

کد مطلب 6994424

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