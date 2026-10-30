برگزیدگان جشنواره فیلم مقاومت در چند بخش معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در آئین افتتاحیه نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت که شب گذشته ۷ آبان در سالن همایش‌های بین‌المللی شهید امام خامنه‌ای اصفهان برگزار شد برترین های چند بخش تجلیل شدند.

بخش اقلام و مواد تبلیغاتی؛ تیزر سینمایی

برنده بهترین تیزر سینمایی، علی نوروزیان برای اثر «احمد» شد. عنوان شایسته تقدیر در این بخش نیز به مهدی اولاد وطن برای اثر «آسمان غرب» تعلق گرفت.

بخش اقلام و مواد تبلیغاتی؛ پوستر سینمایی

برنده بهترین پوستر سینمایی، محمد شکیبا برای اثر «خدای جنگ».

بخش اقلام و مواد تبلیغاتی؛ مجموعه عکس سینمایی

برنده بهترین مجموعه عکس سینمایی، پوریا شاه‌جهانی برای اثر «پیشمرگ» شد.

بخش فیلمنامه بلند

برنده بهترین فیلمنامه بلند، امیرحسین دارابی و محمدرضا سلیمانی برای اثر «بمان» هستند. عنوان شایسته تقدیر در بخش فیلمنامه بلند نیز به عقیل جماعتی برای اثر «اثر مومو و راز گنج میرمهنا» رسید.

بخش فیلمنامه کوتاه

برنده بهترین فیلمنامه کوتاه، نیکو روستایی برای اثر «صدای مردن دو صفر دو» شد. عنوان شایسته تقدیر در بخش فیلمنامه کوتاه نیز به علی هاشمی‌نیا برای اثر «بک استیج» تعلق گرفت.

برگزیدگان بخش هوش مصنوعی

برگزیدگان بخش هوش مصنوعی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در سه بخش مستند، فیلم کوتاه و پویانمایی معرفی شدند.

در بخش مستند هوش مصنوعی، اثر «بابا موشک داد» از مصطفی توکل‌فر شایسته تقدیر شناخته شد و اثر «آخرین صبحگاه» از سید حمید شریعت‌زاده عنوان بهترین مستند هوش مصنوعی را به خود اختصاص داد.

در بخش فیلم کوتاه هوش مصنوعی، ۲ اثر «سانسور» از محمدحسین امامی و «ثانیه» از سید معین قدسی و مریم امام شایسته تقدیر شناخته شدند. همچنین اثر «اشاره» از خدیجه سادات حسنی‌زاده موفق به کسب عنوان بهترین فیلم کوتاه هوش مصنوعی شد.

در بخش پویانمایی هوش مصنوعی نیز اثر «حاج غلام» از فاطمه علیپور به‌عنوان اثر برگزیده این بخش معرفی شد.

برگزاری آئین تجلیل از شهید رهبر

در این مراسم همچنین با حضور دبیران و داوران نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت از خانواده سردار شهید عبدالحمید رهبر از شهدای جنگ رمضان، تجلیل شد.

سردار شهید عبدالحمید رهبر که علاوه بر فعالیت‌های جهادی، دانشجوی دکتری نظامی نیز بود، مسیر پرافتخاری را در نیروهای مسلح طی کرد. وی پس از گذراندن دوره‌های تکاوری، چتربازی و آموزش‌های ویژه، در سال ۱۳۸۲ وارد گروه توپخانه ۱۵ خرداد شد. او در دوران خدمت خود مدارج ترقی را به سرعت طی کرد. شهید رهبر در ۱۳۹۷ به جانشینی گروه موشکی ۱۵ خرداد، در ۱۴۰۱ به فرماندهی این گروه و در ۱۴۰۲ به درجه سرتیپ دومی نائل شد. این شهید بزرگوار از ابتدا به جمع مدافعان حرم پیوست و در کنار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی حضور داشت و نقش به‌سزایی در جبهه مقاومت ایفا کرد.

شهید رهبر در جریان جنگ رمضان و در خوزستان به فیض شهادت نائل آمد.

تجلیل از خانواده سردار شهید غلامرضا سلیمانی فرمانده شهید بسیج مستضعفین و سردار شهید مهدی ربانی، سردار شهید عبدالحمید رهبر و شهید عباس بهرامی ( شهید جنگ رمضان در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان) از دیگر بخش‌های این مراسم بود.