به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور بار دیگر در سخنانی تبلیغاتی وعده داد: جنگ در ایران به‌زودی پایان خواهد یافت و در نتیجه، قیمت بنزین کاهش پیدا خواهد کرد!

رئیس‌ جمهور آمریکا بدون اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران ادعا کرد: نباید اجازه داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد؛ و این جنگ، به هر شکل ممکن، به پایان خواهد رسید.

دونالد ترامپ که می کوشد خود را از فهرست جنایت های ارتکابی خود تبرئه کند، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: من جنگی را با ایران آغاز نکردم؛ ایران سال‌ هاست که رفتاری تهاجمی داشته و باعث کشته شدن بسیاری از آمریکایی‌ ها شده است.

ترامپ ادعا کرد: ما خواهان دریافت تضمین‌ هایی هستیم که ایران هرگز و تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند!

آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تجاوز به ایران را آغاز کردند. تهران نیز در پاسخ، حملاتی انجام داد. دو طرف در اواسط خرداد به تفاهم‌نامه‌ای برای توقف درگیری‌ها دست یافتند، اما پس از مدتی با نقض تعهدات از سوی آمریکا حملات متقابل ازسرگرفته شد. با وجود توقف درگیری‌های مستقیم، مناقشه همچنان بدون توافق نهایی ادامه دارد و واشنگتن به زعم خود فشارهای اقتصادی علیه تهران را دنبال می‌کند.