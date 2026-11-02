مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان دالاهو خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با هدف تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران و فراهم کردن فرصت مشارکت شهروندان در این اقدام انسان‌دوستانه اجرا می‌شود.

وی افزود: تیم سیار خون‌گیری روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در مرکز جامع سلامت شماره یک شهرستان دالاهو مستقر خواهد شد و آماده پذیرش اهداکنندگان خون است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به زمان فعالیت این تیم بیان کرد: شهروندان می‌توانند از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر برای اهدای خون به محل اعلام‌شده مراجعه کنند.

میرزاده با دعوت از مردم نیک‌اندیش دالاهو برای مشارکت در این برنامه، نقش اهدای خون در کمک به بیماران نیازمند را مهم دانست و بر ضرورت همراهی مردم برای تأمین ذخایر خون تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: اهدای خون اقدامی ارزشمند و حیاتی است که می‌تواند به بیماران نیازمند خون و فرآورده‌های خونی کمک کند و زمینه نجات جان آنان را فراهم آورد.