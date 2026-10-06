مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان روانسر خبر داد و اظهار کرد: این تیم با هدف دریافت خون سالم و کمک به تأمین نیاز بیماران، در این شهرستان مستقر خواهد شد.

وی افزود: برنامه اهدای خون روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ در ساختمان اداری جمعیت هلال‌احمر شهرستان روانسر برگزار می‌شود و شهروندان می‌توانند با حضور در محل، در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

میرزاده ادامه داد: تیم سیار اهدای خون استان از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر آماده پذیرش داوطلبان خواهد بود و شهروندان روانسر می‌توانند در این بازه زمانی برای اهدای خون مراجعه کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در تأمین خون مورد نیاز بیماران، از شهروندان نیک‌اندیش روانسر دعوت کرد با حضور در این برنامه، در تأمین ذخایر خون سالم و کمک به بیماران نیازمند سهیم شوند.

این برنامه در راستای حضور تیم‌های سیار اهدای خون در شهرستان‌های استان و تسهیل دسترسی شهروندان به مراکز اهدای خون اجرا می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، محل استقرار تیم سیار اهدای خون در روانسر، ساختمان اداری جمعیت هلال‌احمر این شهرستان خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند روز سه‌شنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر برای اهدای خون به این محل مراجعه کنند.

اهدای خون اقدامی انسان‌دوستانه است که با مشارکت داوطلبانه شهروندان انجام می‌شود و می‌تواند در تأمین خون مورد نیاز بیماران و کمک به نجات جان افراد نقش داشته باشد.