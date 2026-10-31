مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد در ساعات عصرگاهی و شبانگاهی، شرایط برای افزایش پوشش ابر و بروز ناپایداری‌هایی از جمله رگبار و رعدوبرق فراهم است.

وی با اشاره به بارش‌های شب گذشته در استان افزود: این سامانه بیشتر مناطق قزوین را تحت تأثیر قرار داد و بر اساس آمار ایستگاه‌های هواشناسی، الوند با ثبت ۸ میلی‌متر بارندگی بیشترین میزان بارش را داشت؛ همچنین در شهر قزوین یک‌ونیم میلی‌متر باران ثبت شد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان قزوین ادامه داد: از بعدازظهر دوشنبه تا بامداد چهارشنبه، احتمال وقوع بارش‌های نقطه‌ای با شدت بیشتر و گستره جغرافیایی وسیع‌تر وجود دارد.

بهروزی همچنین درباره وضعیت وزش باد در روزهای پیش‌رو گفت: امروز شنبه و فردا یکشنبه، جریان‌های غربی در استان فعال خواهند بود و انتظار می‌رود سرعت وزش باد در مناطق غربی قزوین بیشتر باشد.

وی درباره تغییرات دمایی نیز خاطرنشان کرد: طی دو روز آینده تغییر محسوسی در دمای هوا پیش‌بینی نمی‌شود و دما در محدوده مقادیر روزهای گذشته باقی خواهد ماند.