به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین آمار اداره کل هواشناسی استان البرز، ایستگاه هرنج در شهرستان طالقان با ثبت ۱۴.۶ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش سامانه اخیر را در استان به خود اختصاص داد.

بر اساس این گزارش که تا ساعت ۸:۳۰ صبح امروز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ ثبت شده است، پس از هرنج، ایستگاه تکیه‌ناوه طالقان با ۱۲.۸ میلی‌متر و طالقان با ۹.۷ میلی‌متر بیشترین میزان بارندگی را داشته‌اند.

در شهرستان ساوجبلاغ نیز ایستگاه هشتگرد ۹.۴ میلی‌متر و کردان ۸ میلی‌متر بارش ثبت کرده‌اند.

همچنین در شهرستان کرج، ایستگاه ولایت‌رود با ۷ میلی‌متر، شهرستانک با ۶ میلی‌متر و آکیان با ۵.۹ میلی‌متر بیشترین بارش را به ثبت رسانده‌اند.

در نظرآباد نیز ۶ میلی‌متر بارندگی در ایستگاه این شهرستان ثبت شده است.

بر اساس آمار هواشناسی، میزان بارش در فردیس ۱.۷ میلی‌متر و در اشتهارد ۰.۱ میلی‌متر گزارش شده است.