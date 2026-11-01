باند ۵ نفره حفاری غیرمجاز در دزفول منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد اسماعیلی ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: به‌دنبال سرکشی و پایش مستمر آثار تاریخی شهرستان دزفول و اقدامات اطلاعاتی و حفاظتی، یک گروه پنج‌نفره که به حفاری غیرمجاز اقدام می‌کردند، شناسایی شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، نیروهای پایگاه حفاظت میراث‌فرهنگی دزفول با همراهی کارشناس باستان‌شناسی، نماینده حقوقی اداره میراث دزفول و مأموران انتظامی، پس از دریافت دستور قضائی و با رعایت ضوابط قانونی، به محل حضور افراد موردنظر مراجعه کردند که در نتیجه آن پنج نفر به اتهام حفاری غیرمجاز دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خوزستان تصریح کرد: همه پنج متهم پس از دستگیری، با دستور مقام قضائی به زندان معرفی شدند و پرونده آن‌ها برای رسیدگی قانونی در مراجع قضائی درحال پیگیری است.

سرهنگ اسماعیلی با تأکید بر ضرورت صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی استان توضیح داد: مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و فعالیت سودجویان در حوزه میراث‌فرهنگی از اولویت‌های یگان حفاظت است و پایش مستمر آثار تاریخی و برخورد قانونی با متخلفان با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، حفاری غیرمجاز یا تعرض به آثار و محوطه‌های تاریخی، مراتب را به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اطلاع دهند تا با اقدام به‌موقع، از تخریب و آسیب به سرمایه‌های تاریخی و هویتی کشور جلوگیری شود.