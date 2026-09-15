به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، بر اساس مصوبات کمیته سیاستگذاری بیستوهفتمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، این همایش همزمان با نوزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری و هشتمین جشنواره کشوری دانشجویی ایدههای نوآورانه آموزشی در روزهای ۱۳ تا ۱۵ آبانماه ۱۴۰۵ برگزار میشود.
پخش برنامههای همایش به صورت مجازی و متمرکز از دبیرخانه همایش انجام خواهد شد و تمامی شرکتکنندگان در سراسر کشور، از جمله تهران، به صورت مجازی در برنامهها حضور خواهند داشت.
پخش همزمان برنامهها از طریق دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور انجام میشود و علاقهمندان برای شرکت در همایش باید با حضور در یکی از دانشگاههای برگزارکننده و از طریق لینکهایی که در اختیار دانشگاهها قرار میگیرد، در برنامه مورد نظر خود شرکت کنند.
امکان اتصال فردی به سامانه برگزاری همایش وجود ندارد و شرکت در برنامهها صرفاً از طریق حضور در یکی از دانشگاههای برگزارکننده امکانپذیر خواهد بود.
همچنین امکان توافق میان دو یا چند دانشگاه برای برگزاری مشترک برنامههای همایش در یکی از دانشگاهها وجود دارد و تصمیمگیری در این زمینه در حیطه اختیارات دانشگاهها خواهد بود.
برنامههای همایش در هر یک از روزهای برگزاری، بر اساس برنامه پیوست، در قالب حداکثر ۱۰ سالن مجازی موازی برگزار خواهد شد. تأمین فضای فیزیکی مناسب، امکانات فنی و سایر ملزومات مورد نیاز برای مشارکت شرکتکنندگان در برنامههای مجازی، بر عهده دانشگاه میزبان است.
ثبتنام شرکت در همایش از طریق دانشگاههای علوم پزشکی انجام میشود و هزینه ثبتنام نیز به همان دانشگاه محل شرکت پرداخت خواهد شد.
نتایج داوری خلاصه مقالات ارسالی به بیست و هفتمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی از طریق ایمیل ثبتشده در سامانه اعلام شده است. شرکتکنندگان میتوانند جزئیات و نتیجه داوری را از طریق صفحه شخصی خود در سایت همایش مشاهده کنند.
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