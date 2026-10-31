به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر محمدجعفری بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: با مراجعه دو نفر از شهروندان به پلیس فتا استان و با ارائه شکوائیه خود عنوان داشتند با کلیک کردن برروی لینک دانلود چند عکس یادگاری حساب بانکی‌ افراد خالی شده است.

وی تصریح کرد: کارشناسان این پلیس به محض دریافت شکوائیه رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند که خوشبختانه با تلاش و پیگیری های دقیق و همچنین اقدام به موقع و سریع کارشناسان پلیس فتا استان مبالغ برداشتی به حساب افراد قربانی عودت و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا ارسال گردید.

سرهنگ اکبر محمدجعفری تاکید کرد: هموطنان از باز کردن لینک‌ها و نصب هرگونه برنامه‌ای که از طریق پیام‌رسان‌ها یا شبکه‌های اجتماعی با عنوان عکس یادگاری ارسال می‌شود، خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا استان به شهروندان و کاربران فضای مجازی توصیه کرد : کاربران در صورتی که با موارد مجرمانه و مشکوک مواجه شدند مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریتهای سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش نمایند.