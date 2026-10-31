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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

بازگشت ۷ میلیارد ریال به حساب ۲ مالباخته عکس‌های یادگاری

بازگشت ۷ میلیارد ریال به حساب ۲ مالباخته عکس‌های یادگاری

تبریز- رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی از خالی شدن حساب دو نفر از شهروندان خبر داد که برروی لینک جعلی با عنوان عکس‌های یادگاری کلیک کرده بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر محمدجعفری بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: با مراجعه دو نفر از شهروندان به پلیس فتا استان و با ارائه شکوائیه خود عنوان داشتند با کلیک کردن برروی لینک دانلود چند عکس یادگاری حساب بانکی‌ افراد خالی شده است.

وی تصریح کرد: کارشناسان این پلیس به محض دریافت شکوائیه رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند که خوشبختانه با تلاش و پیگیری های دقیق و همچنین اقدام به موقع و سریع کارشناسان پلیس فتا استان مبالغ برداشتی به حساب افراد قربانی عودت و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا ارسال گردید.

سرهنگ اکبر محمدجعفری تاکید کرد: هموطنان از باز کردن لینک‌ها و نصب هرگونه برنامه‌ای که از طریق پیام‌رسان‌ها یا شبکه‌های اجتماعی با عنوان عکس یادگاری ارسال می‌شود، خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا استان به شهروندان و کاربران فضای مجازی توصیه کرد : کاربران در صورتی که با موارد مجرمانه و مشکوک مواجه شدند مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریتهای سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش نمایند.

کد مطلب 6995300

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